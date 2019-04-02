Учёные близки к созданию первой в мире вакцины от аллергии на кошек

Учёные Московского государственного медицинского университета им. Сеченова совместно со своими коллегами из Венского медицинского университета заявили, что первая в мире вакцина против аллергии на кошек может появиться уже в этом году.

«Вакцина против аллергии на кошек почти готова, – цитирует ректора МГМУ академика РАН Петр Глыбочко агентство «Интерфакс». – Есть уже хорошие наработки, положительные результаты, которые мы совместно с коллегами из Вены уже апробируем. Поэтому, думаю, что уже в этом году мы эту вакцину получим».

Напомним, всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов, в том числе это протеины (белки), содержащиеся в шерсти кошек, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных, предполагается, что новый препарат под рабочим названием Cats Project будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Напомним, ещё весной 2018 года на сайте МГМУ появилось сообщение, что на проведение доклинических испытаний первой в мире вакцины от аллергии на кошек уйдет около трех лет. Еще примерно один год потребуется на токсикологические исследования. И только после этого учёные смогут приступить к изучению действия вакцины на человека. Таким образом, весь процесс от разработки до выхода препарата на рынок может занять до пяти лет.