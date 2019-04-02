В Египте обнаружили уникальный саркофаг и мумии возрастом 4 тыс. лет

Раскопки, которые проводят археологи на древнем кладбище, расположенном в окрестностях Каира, принесли несколько удивительных находок. В частности, был обнаружен уникальный «антропоидный» саркофаг из известняка с двумя мумиями внутри него. Согласно оценкам учёных, их возраст составляет 4 тыс. лет.

Кроме того, найдены несколько статуй божеств, золотые украшения, ритуальные сосуды-канопы для хранения органов усопших, а также ещё одна мумия, скрытая под тонким слоем сусального золота. При этом отмечается, что крышки каноп исполнены в классической манере Нового Царства, более поздней эпохи в жизни Древнего Египта, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на информацию Министерства по делам древностей Египта, каждый из этих сосудов, украшенный изображениями головы одного из трех «сыновей Гора», хранил конкретный орган фараона или других знатных персон, отражая один из аспектов их сущности и, согласно древним легендам, защищал их обладателя во время его путешествия в загробный мир.

В настоящее время все эти находки, предположительно, принадлежащие к пятой династии фараонов и связанные с городом Атрибис, столицей одного из номов Нижнего Египта, и местным храмом Гора, переданы в хранилище для реставрации и защиты от дальнейшего разрушения.

Ранее сообщалось, что археологам удалось раскрыть вечную тайну египетских пирамид.