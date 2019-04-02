В Киеве рассказали, что будет в случае победы Зеленского

Украину ждет смена элиты в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского, в остальном все останется по-прежнему, уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Мнением он поделился в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий также предсказал, что в случае сохранения должности президента за Порошенко, будет законсервирован тот режим, который был.

«В случае избрания Зеленского ничего особо не изменится, поменяется какая-то элита, красть будут другие», - рассказал Рабинович

Он также напомнил, что согласно законодательству Украины полномочия главы государства ограничены, поэтому новый президент мало, что сможет поменять в стране.

Рабинович уверен, что новый президент ничего не решит, поскольку он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора и секретаря СНБО, но не может создать коалицию, «так как у него нет своей партии в парламенте».