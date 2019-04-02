В Минэнерго рассказали о ситуации с добычей нефти в России

Нефтедобыча в России упала в конце марта текущего года на 225 тыс. баррелей в сутки, рассказал министр энергетики Александр Новак.

По словам чиновника, сокращение происходит в рамках соглашения с ОПЕК+, согласно которому Россия обязалась уменьшить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Это означает, что российская сторона вплотную приблизилась к исполнению взятых на себя обязательств по договору с организацией.

Новак добавил, что если учесть объемы по соглашению о разделе продукции, то сокращение составило 190 тыс. баррелей в сутки. Так что в марте Россия сократила добычу только на 153 тыс. баррелей в сутки ниже к октябрю без учета СРП, а учетом соглашения— на 130 тыс. баррелей в сутки. Чиновник добавил, что РФ сохранит добычу нефти на уровнях достигнутых ранее договоренностей в течение всего 2019 года.

Как ранее сообщал Минфин, цена российской нефти сорта Urals по итогам трех месяцев 2019 года составляет $63,17 за баррель.