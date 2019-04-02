В США рассказали, как страны НАТО обманули Горбачева

Запад нарушил словесное обещание данное президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, подойдя вплотную к нынешним границам России, пишет журнал National Interest.

СМИ напоминает, что перед самым развалом СССР Вашингтон пообещал не принимать в ряды альянса страны Варшавского договора, однако, слова своего не сдержал из-за угрозы исчезновения НАТО, пишет автор статьи.

«Исчезновения "советской угрозы" лишилась жизненной силы, так что в 1993 году в Вашингтоне призывали либо сменить направление деятельности, либо свернуть ее в принципе», - пишет СМИ.

Данный разворот событий никак не устраивал Вашингтон, и альянс под руководством США вторгся на Балканы. Позже в 1994 году США спонсировали программу «Партнерство ради мира» для стран не членов альянса.

Как отмечается в статье, ради получения денежной помощи от США Польша, Чехия, Венгрия и практически вся Восточная Европа выстроились в очередь на вступление в НАТО.

Довершил расширение НАТО на восток, пришедший к власти в США Билл Клинтон, который поддерживал подобные процессы.

Издание дополняет, что Россия в то время никак не давала поводов думать, что угроза с ее стороны вернется, однако, в расширении НАТО были заинтересованы американские производители оружия и процесс шел.

В настоящий момент, пишет автор материала, речь уже идет о возможном вступлении Грузии в альянс. Если Трамп не хочет, чтобы Москва приняла Грузию как будущую платформу для нападения на Россию, то ему следует просто сказать «нет», заключает автор статьи.