Восточная Европа добилась отмены двойных стандартов в продуктах

Пражане в ближайшем будущем смогут пить «кока-колу» в полной уверенности, что она состоит точно из таких же ингредиентов, что «кока», которую пьют, скажем, берлинцы или лондонцы. Страны Восточной и Центральной Европы и Еврокомиссия наконец пришли к компромиссу по новым правилам для так называемых продуктов «двойного стандарта» или «двойного качества», т.е. о продуктах, имеющих одинаковое название, но состоящих в разных странах из разных ингредиентов. Восточная и Центральная Европа несколько лет требовала покончить с продуктовой дискриминацией и вот, наконец, добилась равенства с Западом.

За исключением нескольких ингредиентов, каждодневные продукты и товары, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовыми товарами, должны состоять из одних и тех же ингредиентов. Продажа продуктов питания двойного качества отныне будет считаться нарушением закона. Компании, нарушающие новые правила, будут штрафовать на суммы до 4% от их годового оборота.

Правила являются частью широкой реформы в сфере потребления. Для их принятия понадобилось немало усилий и несколько лет, потому что на западе Европы многие считали проблему надуманной и сомневались в необходимости введения новых правил и законов.

Сторонники изменений для борьбы с двойными стандартами в продуктах питания ссылались на многочисленные исследования. Например, на исследование 2015 года, согласно которому, скажем, рыбные палочки Iglo, продаваемые в Чехии, содержали на 7% меньше рыбы, чем палочки в немецких супермаркетах. В «чешском» «Спрайте» было больше подсластителя аспартам, чем в «Спрайте» в соседней Германии, в котором больше настоящего сахара.

Производители продуктов питания долго утверждали, что различия в их составе не имеют никакого отношения к качеству, а объясняются разными вкусами жителей разных европейских стран, а также разными условиями производства и национальными законодательствами. Новые правила запрещают считать национальные пристрастия и вкусы достаточным основанием для продажи разных продуктов с одним названием.

Компании, которые будут продавать разрешенные в виде исключения продукты двойного качества, обязательно должны информировать покупателей о разном составе. Причем, информация об этом должна быть легко различима и хорошо заметна.

В Восточной и Центральной Европе могут быть довольны результатом, хотя проект новых правил все же не без изъянов. К примеру, он не содержит общеевропейского определения такого важного в данном случае понятия, как «существенные» различия. Ничего не говорится в правилах и о том, как определять базовый состав того или иного продукта, с которым потом сравнивать все остальные.

Восточные и центральные европейцы все равно могут быть довольны, потому что, по словам чиновников Еврокомиссии, занимавшихся правилами, главная их цель заключается не в составлении выверенного до каждого слова и запятой текста правил, а в том, чтобы напугать компании и убедить их отказаться хотя бы для начала от наиболее вопиющих нарушений.

Кстати, решать, имеет ли место быть нарушение или нет, будут местные власти. В тексте также прямо говорится, что Брюссель оставляет за собой право ужесточать правила, если нарушения продолжатся.

Брюссель будет еще в течение двух лет следить за тем, как выполняются правила и последствиями их применения, прежде чем передать правила на рассмотрение Европарламента и разослать окончательный вариант текста по столицам стран участниц объединенной Европы.