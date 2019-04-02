Зеленский готов к переговорам с Путиным

Александр Данилюк – советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – заявил, что шоумен готов к проведению переговоров в формате один на один с любыми политиками, в том числе с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. При это Данилюк отметил, что к любым переговорам надо готовиться, так как нет в мире людей, которые просто без подготовки могут участвовать в таких мероприятиях, передаёт РИА Новости.

«Но то, что когда надо будет, Зеленский сможет провести встречу в формате один на один с любым политиком – это однозначно. А все эти разговоры, что он мол некомпетентен, отпадут после формирования его команды. В конце концов, давайте подождём и посмотрим на его команду. Компетентна ли команда и президент, который её создал, и тогда отпадут все вопросы», – резюмировал Данилюк.

Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В первом – с большим отрывом победил шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Действующему главе государства Петру Порошенко отдали свои голоса почти 16%.