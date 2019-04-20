Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля

Глава Минюста США Уильям Барр опубликовал в четверг итоги расследования в отношении вмешательства России в выборы американского президента, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Следствие не нашло доказательств того, что президент Дональд Трамп, его предвыборный штаб или помощники вступали в сговор или координировали свои действия с Россией с целью вмешательства в ход президентских выборов 2016 года.

Курс доллара при этом практические не отреагировал на публикацию доклада. Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 17 копеек - до 64,06 рубля, курс евро подорожал на 22 копейки - до 72,03 рубля.



Впрочем, несмотря на такое оптимистичное развитие событий собственно в Америке, угроза введения новых санкций в отношении России по-прежнему сохраняется. Например, санкции против Венесуэлы, которые затронули Центральный банк страны, являются предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию», которые предоставляют свой военный потенциал для поддержки правительства Николаса Мадуро. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



Инвесторы прекрасно понимают ситуацию. Во второй половине торгов в четверг, отмечают эксперты БКС, российские фондовые индикаторы отреагировали кратковременным ростом на публикацию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Однако из-за негативных комментариев данного документа американскими политиками, а также ухудшения внешнего фона, наши индексы быстро ушли вниз, закончив сессию умеренными потерями.



Между тем настроения на глобальных рынках стремительно меняются в лучшую сторону на фоне того, как страх о возможной рецессии в мировой экономике постепенно сходит на нет, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Главным образом это происходит благодаря хорошим результатам американским компаний за первый квартал. Несмотря на крайне низкие ожидания, подавляющее большинство компаний из SnP500, которые уже успели отчитаться за первые три месяца 2019 года, показали выручку лучше прогнозов и заставили игроков поверить в возможность еще более удачного второго квартала.



Пожалуй, продолжает аналитик, единственным сдерживающим фактором для повсеместного “ралли” является неопределенность по торговому соглашению США и КНР: сроки возможного заключения договора в очередной раз сдвинулись, в этот раз до конца мая, из-за чего окончательно избавиться от негативных настроений инвесторы не смогли. Подобный позитив способствует росту интереса к активам развивающимся стран, например российских ОФЗ: доля нерезидентов в них выросла до 26,3% и, скорее всего, продолжит расти.



Фактором риска выступает доклад Мюллера, согласно которому вина Дональда Трампа не была доказана, однако факт вмешательства России в американские выборы никак не отрицается, так что вероятность ввода санкций остается высокой. Все зависит от реакции конгрессменов: если в ближайшее время они начнут обсуждать ограничительные меры, то инвесторы могут значительно сбавить обороты, но краха курса рубля и долгового рынка ожидать не стоит - шансы на ввод серьезных санкций (вроде запрета на расчеты в долларах и покупку госдолга) достаточно малы.



Российская экономика же продолжает пребывать в депрессии, продолжает Геннадий Николаев. По данным Росстата, в первом квартале оборот розничной торговли вырос на 1,8%, однако, падение реальных доходов населения за аналогичный период составило 2,3%, что свидетельствует о росте покупок за счет сбережений и заемных средств. С начала года ВВП вырос всего на 0,8% в годовом выражении: 2019 год начался позитивно - экономика прибавила 1,4% в феврале, но уже в марте темпы заметно снизились. Тем не менее, российские активы продолжают привлекать инвесторов благодаря высоким ценам на нефть.



К концу месяца, по оценке Академии управления финансами и инвестициями, курс рубля вероятнее всего продолжит укрепление и может протестировать отметку в 63 рубля за доллар на фоне налогового периода (с пиком 25 апреля - уплата НДПИ), в рамках которого компаниям понадобится порядка 2 трлн рублей. После чего возможна коррекция до 65-66 рублей за доллар к концу лета если позитива как по мировой, так и российской экономике не прибавится.



Новые заявления из Вашингтона в некоторой степени в очередной раз умиляют, но тем не менее от этого не становится легче, говорит, в свою очередь, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. В ходе дальнейшей эскалации этой несвязанной с реальностью мира истерики, привлекательность ряда российских активов спекулятивно снизится как минимум по причине очередного витка политической нестабильности и возможного введения новых санкций в отношении Ирана.



По мнению эксперта, нас могут ждать новые угрозы в виде отключения от системы международных расчётов SWIFT, ограничения на приобретение международными инвесторами новых выпусков любых долговых обязательств министерства финансов и прочие «страшилки». Но сами по себе активы из России на данный момент имеют достаточно высокую инвестиционную привлекательность в силу политического и спекулятивного дисконта по отношению к международным аналогам по причине уже существующих санкций.



Новые санкции против российских долговых обязательств любого характера – это путь к новому витку девальвации национальной валюты страны, уверен Роман Блинов. Есть две части этой темы – корпоративные долги наших корпораций и ОФЗ. Если в отношении именно этих активов будут введены санкции, то уже не удивит ни уровень 70 рублей за доллар, ни 80 и более рублей за доллар.



По словам эксперта, однозначно можно сказать только одно: мы столкнёмся с новым витком напряжённости в политической и экономической сфере по причине того, что политическим кругам в Америки необходимо что-то делать, и просто так отказаться от тезиса о российском вмешательстве они просто не могут. В этом случае надо будет поставить под сомнение избирательную систему в США, а она провозглашена самой эффективной в мире.



Роман Блинов полагает, что обострения можно ждать к августу. По его словам, пока нас спасает тот факт, что все новые санкции должны пройти процедуру принятия в законодательных органах США и члены Сената должны за эти санкции проголосовать, что будет не скоро. Насколько же бурной будет реакция в российской экономике и рубле – гадать сегодня просто бессмысленно.