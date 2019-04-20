Владимир Зеленский и пустота

Владимир Зеленский в понедельник отпразднует ошеломительную победу во втором туре президентских выборов в Украине. В этом нет никаких сомнений, потому что украинское общество окончательно убедилось, что нынешнюю политическую систему уже невозможно реформировать, поэтому принято решение её полностью разрушить. Уровень разочарования достиг столь высокой точки, что в виде «бульдозера» для полного уничтожения конструкции, которая изрядно «прогнила» за годы независимой Украины, привлечён актёр и шоумен, который обещает всё сравнять с землёй и построить «новый дом», где всем будет тепло и уютно. В этом тексте мы попытаемся разобраться, есть ли у Зеленского для этого необходимые «стройматериалы» и навыки, так как на данный момент его «эскиз» будущей Украины вызывает больше вопросов, чем ответов.

Персонаж вместо личности

Можно долго корить избирателей Зеленского за то, что они голосуют за «шута и клоуна», но их логику очень просто объяснить. Между нынешней «безнадёгой» и призрачной надеждой на положительные изменения в будущем, они выбирают второе. Пётр Порошенко, пообещавший в начале президентского срока украинцам «жити по-новому», заканчивает его столь архаичным и нафталиновым лозунгом «Армія. Мова. Віра», что у многих украинцев возникает только один вопрос: «Почему вместо завтра сегодня вчера?»

На этом фоне всё, что делал Владимир Зеленский, кажется «приветом из будущего». Политтехнологам ещё предстоит разобраться в феномене его избирательной кампании, но уже сейчас очевидно, что это было безупречное шоу по своей форме, которому удалось напрочь вытеснить содержание. Скромный учитель истории Василий Петрович Голобородько из фильма «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, ставший президентом Украины волею случая, словно шагнул с голубых экранов в реальность и убедил электорат, что «всё будет как в кино». А в незатейливом и весьма примитивном кино учитель был «за всё хорошее - против всего плохого» и в конце добро победило зло и все были счастливы. Предвыборные ролики и обращения Зеленского были весьма схожи по интонации и сюжету с Голобородько, а его ролик, где он приглашает Порошенко на дебаты, снятый на стадионе «Олимпийский», и вовсе не отличить от кадров из «Слуги народа». Впрочем, можно сколько угодно критиковать Зеленского за подобную кампанию, но она принесла феноменальный результат. Транслируя почти все совещания с экспертами в своём штабе в прямом эфире, Зеленский снова и снова подчёркивал свою открытость и готовность учиться у «профессиональных и порядочных людей». В Украине никогда не было такой открытой и транспарентной избирательной кампании, поэтому Зеленский совершил маленькую революцию, продемонстрировав, что за очень скромные деньги и при максимально эффективном использовании социальных сетей и Youtube «честным парням» можно выигрывать выборы. Открытость, отсутствие какого-либо политического опыта и незамаранность в коррупционных схемах стали главными «активами» комика, которые позволят ему переехать в президентский кабинет на Банковой в Киеве.

Но винить украинцев за столь иррациональный выбор не поворачивается язык, потому что ситуация в стране настолько сложная, что всегда хочется верить в «маленькое чудо». При этом есть большое сомнение, что Зеленский — это решение всех проблем. Он, скорее, их диагноз, как это было в ситуации с французским комиком Колюшем, объявившем о претензиях на президентский пост в конце 1980-го года. Тогда Колюш начал стремительно набирать популярность, высмеивая пороки французских политиков и всей системы в целом. За несколько месяцев до первого тура его рейтинг достигал 22%, но ровно за месяц до голосования он снял свою кандидатуру, наглядно продемонстрировав французскому обществу, что действия и слова политиков и шутов очень схожи, так как их объединяет одна черта — отсутствие смысла. Выполнив миссию по «обнажению короля», Колюш призвал своих сторонников голосовать за социалиста Франсуа Миттерана, открыв ему дорогу в Елисейский дворец.

Но в Украине нет своего Миттерана, поэтому Зеленский не снялся с гонки, потому что искренне верит, что его президентство «больше чем долг». И так как «народ больше не доверяет ни одному из топовых политиков, он хочет что-то изменить».

Основные тезисы пятилетки Зеленского

Владимир Зеленский не раз заявлял, что приходит на один срок, потому что «все политики, которые приходят во власть думают, а что будет через 5 лет, а не то, что надо решать сейчас, что нужно сделать, чтобы остаться, если рейтинг упадет». Нужно отдать должное Зеленскому за подобную позицию, так как трудно спорить со старым политическим тезисом, что «в первый срок президенты делают всё, чтобы переизбраться, а во второй срок, чтобы войти в историю».

Одним из главных посылов избирательной кампании было установление мира на территории Украины. «Мы больше не хотим войны», - снова и снова повторял Зеленский в интервью крупнейшим западным изданиям в своём штабе. Зеленский считает, что Минские договорённости не работают и настаивает на расширении стола переговоров, включив туда Великобританию и США. Более того, он убеждён, что план Волкера, подразумевающий создание линии разграничения и использование миротворцев является оптимальным решением для того, чтобы пушки на Донбассе перестали стрелять. При этом у Зеленского есть понимание, что ключ к миру на Донбассе лежит в Москве, поэтому он готов к переговорам с Кремлём. К подобному решению возникает сразу несколько вопросов. Как привлечение Великобритании и США, находящихся в низшей точке своих отношений с Россией со времён Холодной войны, может способствовать решению конфликта? При полном отсутствии доверия Москвы к Лондону и Вашингтону, расширение стола переговоров рискует сделать прекращение войны на Донбассе ещё более затруднительным. Ситуация с миротворцами тоже выглядит сложной, так как решение о вводе международного контингенте может быть принято только Совбезом ООН, где у Москвы есть право вето. Кремль не против миротворцев ООН на линии разграничения, поэтому у Зеленского и его команды будет возможность хотя бы сделать попытку для достижении мира, так как в украинском обществе чувствуется накопившаяся усталость от войны и Зеленский, позиционируя себя кандидатом от «Партии мира», привлёк голоса большого количества людей. Порошенко же, сделав ставку на всё более праворадикальную риторику, так и не смог убедить украинцев, что вот-вот российские танки будут на Днепре.

Ещё один главный тезис Зеленского касается отношений с НАТО и ЕС. Будучи сторонником вступления в ЕС и НАТО, он тем не менее настаивает, что «это вопрос к украинцам. Должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают, в тот ли иной союз». И если по со вступлением в ЕС всё более-менее понятно, так как в Украине сегодня сложно быть политиком и быть против этого, то в случае с НАТО снова возникают вопросы. Все эти годы Москва давала понять, что выступает категорически против членства Украины в НАТО, поэтому она предпримет всё, чтобы закрыть эту опцию для Киева. Обладая огромным влиянием на ДНР и ЛНР, Кремль сделает всё, чтобы заключение мира на Донбассе было достигнуто вкупе с негласным обещанием Украины отложить свои помыслы о НАТО в долгий ящик. Вопрос лишь в том, готово ли украинское общество и новоизбранный президент на такой компромисс с Москвой.

Третий столп набора идей у Зеленского (так как программой, при всём уважении, это назвать сложно) основывается на восстановлении украинской экономики. Здесь у Владимира Александровича стандартный набор либеральных инструментов. Одним из важнейших тезисов является «нулевая декларация» для бизнеса с возможностью легализировать свои капиталы за 5% от суммы. Более того, недорогое кредитование и привлечение украинских и иностранных инвесторов, видится Зеленскому как один из важнейших шагов выведения экономики страны на принципиально иной уровень. Проблема лишь в том, что мы так и не услышали почему инвесторы должны понести свои деньги в украинскую экономику. Обещание Зеленского, что «СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями» не является серьёзным аргументов для того, чтобы поверить в перспективы страны, находящейся в состоянии войны. Ещё одной головной болью для Зе-экономики будут отношения с МВФ, так как сам Зеленский не в восторге от деятельности этого фонда в Украине. Он вряд ли пошлёт МВФ "в жопу" как это пафосно сделал Голобородько в «Cлуге народа», но ему будет весьма непросто объяснять своему электорату непопулярные и зачастую весьма болезненные реформу, инициируемые МВФ в Украине. Ещё одним вызовом для Зеленского станет попытка «деолигархизации» страны. На данный момент почти все крупные предприятия страны находятся в руках олигархов, которые не ограничивают свою деятельность бизнесом, всячески пытаясь влиять на политическую жизнь страны. Как утверждает Зеленский, «пойти жесткой войной против них невозможно, просто люди потеряют рабочие места. В стране будет еще один Майдан». При этом он добавляет, что олигархи не должны оказывать «никакого влияния на медиа. Они должны быть портфельными инвесторами в телевидении». Как этого добиться и каким способом он убедит богатейших людей страны «возвращать выведенные средства», тоже не совсем понятно, так как Зеленский не раскрывает механизмов, способных изменить статус-кво. Более того, декларирование неготовности «пойти жёсткой войной» на олигархов из-за страха Майдана фактически является косвенным признанием своей несостоятельности в борьбе с людьми, которые многими украинцами воспринимаются как один из главных корней зла в стране. Ну и, конечно, все ждут развязки с Приватбанком, отобранным у Игоря Коломойского бывшим президентом Порошенко. Для многих это является лакмусовой бумажкой отношений комика и беглого олигарха, так как противники Зеленского постоянно педалируют тему «марионетки Коломойского» в отношении нового президента.

Проблема всех этих размышлений и догадок заключается в том, что Зеленский чётко не отвечает ни на один из поставленных вопросов, весьма нервозно реагируя на любую попытку начать обстоятельный разговор на принципиальные для Украины темы. Создав себе «тепличные» условия во время предвыборной кампании и избегая интервью с «неудобными» журналистами, он настолько упростил все свои тезисы, что они становятся похожими на сочинение «Украина моей мечты», где человек, не особо разбирающийся во всех сложностях устройства экономики и политической системы, просто перечисляет набор желаний, чтобы все были счастливы.

«Загадка» для Запада, вызов для Кремля

Победа Зеленского в первом туре вызвала «озабоченность» среди западных политиков, так как многих волнует, «сможет ли Зеленский противостоять Москве и обеспечить движение Украины по проевропейскому пути», - пишет The Wall Street Journal. Более того, тот факт, что Зеленский позиционировал себя кандидатом от «Партии мира» и практически всегда использовал русский язык во время кампании, вызвало нескрываемое раздражение на Западе и открыло дорогу шквалу статей в самых влиятельных англосаксонских СМИ о «пророссийской ориентации Зеленского». Впрочем, подобная риторика западных политиков и СМИ является весьма показательной в их восприятии Украины. Им наплевать на то, что будет со страной, для них куда важнее, чтобы Украина «продолжала противостоять Москве», так как эта территория рассматривается ими исключительно как плацдарм для геополитического пикирования с Россией и замечательным поводом для имплементации новых санкций. Бывший замглавреда "МК" Айдер Муждабаев, переехавший в Киев после крымских событий, открыто пишет на своей странице в Facebook, что «на фоне нечеткой позиции самого рейтингового кандидата по вопросам войны (Зеленского — уточнение «Эксперта»), противостояния с РФ украинские благотворительные организации, с одним из руководителей которых я сегодня встречался, слышат от своих западных спонсоров: "Возможно, наша помощь уже вам не так нужна, если вы выбираете добрососедство с Россией?"». То есть, западные спонсоры благотворительных организаций в Украине привязывают помощь не к укреплению гражданского общества в стране, а к их антироссийской позиции, будто само существование Украины должно сводится к антагонизму по отношению к России. Пока западные политики дипломатично называют Зеленского «загадкой», но уже сейчас очевидно, что ему предстоит выдержать титаническое давление при любой попытке даже не нормализации, а понижения градуса враждебности к Москве.

Впрочем, Зеленский — президент, является огромной головной болью и для Кремля. С 2014 года Украина активно эксплуатировалась властью в качестве «антитезы» всего того, чего «мы не хотим видеть у себя». Пётр Порошенко, радикализировавшийся с каждым годом, был идеальной мишенью для критики и «страшилкой» на федеральных каналах. Сотни, если не тысячи эфиров было посвящено теме о «фашистах и бандеровцах» в украинской власти. Владимир Зеленский, постоянно использующий русский язык и открыто декларирующий о своём неприятии давления на него, ломает все эти шаблоны и заставляет чиновников в администрации президента пересмотреть восприятие Украины и происходящих там процессов. Более того, Зеленский из раза в раз повторяющий призыв к миру на Донбассе и готовности диалога с Москвой в этом вопросе, может полностью дискредитировать позиции Кремля на международной арене при любой попытке дестабилизировать ситуацию в регионе. С учётом того, что подавляющее большинство русскоязычного населения Украины поддерживает Зеленского и видит в нём «миротворца», навесить на него какие-то ярлыки, так легко «липнувшие» к Порошенко, скатившемуся к открыто националистической риторике, практически невозможно. Поэтому Кремлю надо будет придумывать новые формы и смыслы, чтобы консолидировать общество вокруг «враждебной Украины» или же полностью пересмотреть политику в отношении Украины и попробовать хотя бы минимально нормализовать диалог двух стран. Но подобное развитие событий потребует стальной силы воли от Владимира Зеленского, так как Запад будет делать всё, чтобы предотвратить это, да и «Партия войны» в Украине, где Порошенко попытается остаться лидером, будет паразитировать на любом поводе для обвинений «пророссийского» Зеленского в «предательстве национальных интересов». Более того, мы можем увидеть и украинскую версию «эффекта Трампа», когда Зеленский будет намеренно повышать градус непримиримой риторики в адрес Кремля, чтобы доказать, что он не «пророссийский» президент, как это сегодня происходит с Трампом. Но даже пр этом раскладе у Москвы есть «джокер», который может существенно изменить баланс сил. Установление мира на Донбассе при конструктивном содействии России и реинтеграция региона в состав Украины положит начало принципиально новому этапу во взаимоотношении двух стран и даст Зеленскому возможность манёвра в других вопросах для очень медленного восстановления диалога между двумя странами.

Соратник Владимира Зеленского назвал его «книгой с пустыми страницами». Хочется верить, что эта книга будет наполнена смыслом и славной историей Украины, где воцарятся мир и процветание. Пока же всё по форме напоминает больше пустоту, лишённую логики и смысла.