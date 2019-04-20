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Водителям готовят новые штрафные санкции за превышение разрешенной скорости движения

Москва, 20.04.2019
Министерство транспорта РФ выдвинуло предложение о наложении штрафов в размере 500 руб. на водителей, превысивших разрешенную скорость движения на величину десять-двадцать километров в час.
#PressRelease

Одновременно предлагается ужесточить уже предусмотренные законодательством нарушения ПДД России за превышение допустимой скорости больше чем на двадцать километров в час.

Еще в декабре 2018 года комиссией правительства по безопасности дорожного движения было дано поручение МВД и другим заинтересованным министерствам о рассмотрении вопроса относительно введения ответственности для водителей за превышение допустимой скорости движения больше чем на десять километров в час.

Существующее законодательство не дает возможности налагать наказание на водителей, превысивших разрешенную скорость движения на величину до двадцати километров в час. Поэтому на тех участках, где установлено ограничение шестьдесят километров в час, водители едут со скоростью до восьмидесяти километров в час. А на тех участках, где скорость движения ограничена сорока километрами в час, едут под шестьдесят километров в час.

Статистика свидетельствует о том, что лишь каждое двадцатое дорожно-транспортное происшествие случается вследствие неправильного выбора скоростного режима, а вследствие превышения разрешенной скорости – еще меньше.

Отсутствие штрафных санкций за превышение допустимой скорости езды меньше чем на двадцать километров в час было введено одновременно с установлением "презумпции виновности" для российских водителей в 2013 году. В соответствии с введенным тогда порядком, после получения штрафа с видеокамеры автовладелец в случае его невиновности обязан самостоятельно представить доказательства данного факта.

По мнению автора данной поправки Вячеслава Лысакова, в случае введения сейчас наказания за превышение разрешенной скорости движения больше чем на десять километров в час произойдет дальнейшая коммерциализация штрафов. Он сказал, что перед внесением соответствующих изменений в законы необходимо упорядочить организацию движения и провести аудит всех автомагистралей. По словам депутата, в настоящее время местные власти в ряде случаев выставляют ограничительные знаки в произвольных местах, в результате чего знаки дорожного движения становятся ловушками для водителей.

В Госавтоинспекции МВД РФ предложение об исключении люфта в двадцать километров в час, после которого наступают санкции, оценивают осторожно. По мнению главы данного ведомства Михаила Черникова, сначала надо произвести проверку улично-дорожной сети относительно необходимости установления каких-либо ограничений скорости.

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