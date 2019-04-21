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Как выбрать надежную страховую компанию в Украине

Москва, 21.04.2019
Выбор страховой компании является важным и ответственным решением. Дело в том, что при утрате имущества, автомобильной аварии, именно страховая компания может оказать серьезную помощь.
#PressRelease

Основной критерий выбора – надежность, безопасность. Следует ориентироваться не только на отзывы клиентов, которые бывают не всегда правдивыми, но и на тарифы, финансовую стабильность и рейтинги.

Не всегда рейтинг надежности полностью освещает ситуацию, но учитывать данный фактор стоит. Все организации попадают в пять категорий: А, В, С, Д, Е. Желательно выбирать страховые компании класса А или В, такие как страховая компания «УКРФИНСТРАХ».

Обязательно нужно учесть и финансовую стабильность, устойчивость организации. Это очень просто, не нужно быть великим экономистом. Денежная устойчивость – возможность выполнять все обязательства, несмотря на состояние экономики. Важно обратить внимание на:

  • страховые резервы;
  • уставной капитал;
  • активы;
  • выплаты, сборы;
  • страховой портфель;
  • перестраховочная защита.

Что же касается отзывов клиентов, то данный показатель весьма спорный, но и не нужно его игнорировать. Все страховые случаи сугубо индивидуальны, за положительным откликом стоит скрытая реклама, а за отрицательным – минимальный уровень осведомленности клиента.

Немаловажный момент в выборе страховой организации в Украине – тарифы. Если цены слишком низкие, необходимо несколько раз подумать, ведь снижением занимаются небольшие или совершенно новые фирмы, которые желают заполучить наибольшее количество потенциальных клиентов. Такая стратегия оправдывает себя исключительно на начальном этапе, но в будущем может стать основной причиной банкротства. Приятным показателем можно считать наличие приятных бонусов, рассчитанных именно на постоянных клиентов. Это невероятно мощный и важный показатель, помогающий улучшить имидж компании.

Прежде чем принять решение, желательно посетить офисы нескольких страховых организаций, учесть уровень обслуживания, тон и отношение специалистов в ходе общения, обстановку и атмосферу самого офиса. Важно запросить расчеты в нескольких компаниях, чтобы была возможность сделать сравнение. Необходимо ознакомиться со всеми условиями, пунктами страхового договора, разъяснить все моменты, нюансы. Стоит отдать предпочтение той организации, где хороший сервис и вежливый персонал, специалисты готовы идти на встречу и ничего не утаивают от клиента, подбирают персональный и выгодный тариф.

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