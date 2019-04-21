Ремонт ноутбука: как выбрать мастерскую

Статистика поломок говорит о том, что в большинстве случаев ноутбуки ломаются именно по вине владельца. Чаще всего неполадки связаны с повреждением винчестеров, выгоранием портов USB вследствие неправильного извлечения флешек, всевозможными проблемами с лампами подсветки, расположенными на экране устройства.

Если ноутбук внезапно вышел из строя, а хранящиеся на этом устройстве данные очень нужны его владельцу, то необходимо найти способ срочно восстановить потерянную информацию и отремонтировать переносной компьютер. При отсутствии специальных знаний и практического опыта самостоятельный ремонт ноутбуков чреват печальными последствиями. Выполнение неправильных действий причинит дополнительный вред устройству или приведет к невозможности его восстановления. Для недопущения подобного исхода необходимо воспользоваться помощью высококвалифицированных профессионалов, специализирующихся на ремонте компьютерной техники.

Специалисты сертифицированного сервисного центра готовы произвести сложный ремонт материнской платы (например, произвести пайку чипов BGA), что позволит существенно уменьшить стоимость ремонтных работ. Ведь гораздо выгоднее отремонтировать материнскую плату в надежной мастерской, чем заменить ее в какой-нибудь сомнительной конторе. Кроме того, опытные мастера могут починить блок питания, пересадить мосты чипсета, заменить клавиши и видеочипы, осуществить перепайку видеокарт и выполнить многие другие необходимые процедуры.

Если устранение неполадки без замены детали невозможно, то в надежном сервисном центре можно купить подходящие к ноутбуку запчасти без лишних проволочек. И даже при отсутствии нужной детали в сервисном центре благодаря имеющейся в нем прекрасно развитой системе заказов и оперативной доставки проблема будет решена в кратчайшие сроки.

В ряде случаев сервисные центры не только ремонтируют ноутбуки, но и предоставляют услуги по их модернизации независимо от сложности данной процедуры, то есть они могут по желанию заказчика заменить центральный процессор, винчестер и видеокарту. Поручение данной работы профессионалам обеспечивает уверенность в высоком качестве достигнутого результата.