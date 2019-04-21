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Способы подачи смазочно-охлаждающих жидкостей и их особенности

Москва, 21.04.2019
Состав всех смазочно-охлаждающих жидкостей различается, что оказывает влияние на качество выполняемой с их использованием обработки. Однако важнее всего обеспечить правильное поступление СОЖ в рабочую зону.
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Именно этим в первую очередь определяется результативность выполняемых работ. Помимо того, правильное поступление СОЖ позволяет повысить качество обработки металлов, использовать смазку с максимальной рациональностью и увеличить производительность выполняемых работ.

Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону обработки металла осуществляется в каждом станке при помощи специальной системы, все комплектующие которой доступны к продаже в компании http://loclinerus.ru. СОЖ качается наносом и поступает к месту выполнения обработки под давлением. Затем она поступает в требуемую зону одним из следующих путей:

  • с использованием патрубка – струя жидкости поступает к месту обработки непрерывно в форме падающей струи, омывая всю обрабатываемую деталь;
  • путем распыления – жидкость подается в форме мелких капелек, по этой причине данный способ зачастую именуют «охлаждение туманом»;
  • сквозь поры шлифовального круга – брызги СОЖ разлетаются по его радиусу и попадают на края;
  • подача жидкости под напором при помощи определенного числа сопел.

У каждого из перечисленных способов есть свои достоинства и недостатки. Подача жидкости свободно падающей струей преимущественно применяется при шлифовке металлов, легко поддающихся обработке в мелкосерийном или единичном производстве. Чаще всего данный способ применяется для углеродистых закаленных сталей.

Подача жидкости под давлением обеспечивает увеличение отвода тепла и улучшение физико-химических свойств подвергаемых обработке детали. При этом вероятность возникновения трещин и прижогов минимизируется. Именно по этой причине данный способ используется в тех случаях, когда к обработке предъявляются особо высокие требования. Однако надо принимать во внимание тот факт, что при такой подаче происходит сильное разбрызгивание СОЖ, в связи с чем возникает необходимость в применении специальных устройств.

Самым эффективным методом считается подача жидкости путем распыления, поскольку при его использовании в рабочую зону попадают не только капельки СОЖ, но и воздух. Это улучшает протекание окислительных процессов.

Подача жидкости через поры шлифовального круга повышает его устойчивость, обеспечивает его непрерывное омывание и качественное смывание с него частичек металла. Хотя данный способ является высокоэффективным, он применяется редко из-за вероятной вибрации вследствие неравномерной прокачки СОЖ. Обычно его используют при проведении шлифовальных работ.

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