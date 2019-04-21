Виды оптоволоконных кабелей, их особенности и отличия

В настоящее различают такие виды кабелей: подводные, для укладки в почву, с тросом и подвесные самонесущие, для укладки внутри зданий, для бронированной и небронированной кабельной канализации.

Основные разновидности кабелей

Главное отличие всех заявленных видов оптоволоконного кабеля заключается в обмотке, а приобрести оптоволоконный кабель оптом вы можете напрямую у производителя.