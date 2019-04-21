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Виды оптоволоконных кабелей, их особенности и отличия

Москва, 21.04.2019
Оптоволоконные кабели имеют между собой множество отличий, учитывая место прокладки, а также область использования.
#PressRelease

В настоящее различают такие виды кабелей: подводные, для укладки в почву, с тросом и подвесные самонесущие, для укладки внутри зданий, для бронированной и небронированной кабельной канализации.

Основные разновидности кабелей

Главное отличие всех заявленных видов оптоволоконного кабеля заключается в обмотке, а приобрести оптоволоконный кабель оптом вы можете напрямую у производителя. 

  • Для укладки внутри зданий. Такие кабели бывают абонентскими и распределительными. Прокладка осуществляется в каналах, кабельных лотках, иногда их протягивают по внешнему фасаду строения. В качестве оболочки используется полиуретан, но ни в коем случае не полиэтилен. Преимущество – облегченная конструкция и водоустойчивость.
  • Небронированный кабель. Данная разновидность оптики применяется в прокладке канализации, когда отсутствуют любые механические воздействия. Подходят для зданий, коллекторов и тоннелей. Отличительная особенность – присутствие компаунда или же наполнителя гидрофобного. Именно он и обеспечивает эксплуатацию в условиях канализации, защищает от влаги.
  • Бронированный кабель канализационный. Задействуется при больших нагрузках извне. Бронирование может быть проволочным или ленточным. Особого внимания заслуживает ленточное бронирование, уникальное покрытие оберегает от грызунов, повышает гибкость.
  • Кабель для прокладки в почву. Оптический кабель с броней. Могут использоваться усиленные кабели. Укладка выполняется в траншеи. Оптоволоконная часть находится в металлической герметичной трубке, проволоки пропитаны водооталкивающим средством.
  • Самонесущий подвесной кабель. Монтаж выполняется на опорах воздушных линий связи, ЛЭП. Имеют привычную округлую форму, что помогает снизить нагрузки со стороны ветра. Кабель способен выдерживать продольные нагрузки, что обусловлено наличием центрального силового элемента.
  • Кабель с тросом. Это одна из разновидностей самонесущих кабелей, используемых в воздушной укладке. Бывает навивным и несущим, в некоторых моделях оптика страивается в трос грозозащитный. Трос имеет вид проволоки в оболочке, все свободное пространство наполнено заполнителем гидрофобным.
  • Оптический подводный кабель. Укладка осуществляется в совершенно иных условиях, все разновидности таких кабелей имеют хорошую броню.
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