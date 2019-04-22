«Это будет честно и правильно»: Аксёнов считает, что Зеленский признает Крым российским

Сергей Аксёнов – глава Крыма – считает, что признание полуострова частью России со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского не приведёт к обвалу его рейтинга. По его мнению, люди понимают реальную ситуацию и положительно оценят честность нового руководства страны, передаёт РИА Новости.

«Ритуальные заклинания о возвращении Крыма, которые регулярно повторял Порошенко, не сработали, – подчеркнул глава полуострова. – Очевидно, что этот вопрос не является первостепенным для большинства населения Украины. Так что местным политикам давно пора сказать своим гражданам правду, что Крым уже никогда больше не будет в составе Украины».

Аксёнов при этом убеждён, что честная позиция нового президента «незалежной» будет по достоинству оценена украинскими избирателями.

«И уж точно это не приведёт к обвалу его рейтинга. Люди и так всё понимают. Напротив, они по достоинству оценят честность, оценят, что им не врут, не унижают постоянной и бессовестной ложью, не пытаются держать за дураков. Поэтому считаю, что Зеленский признает Крым российским. Это будет честно и правильно», – резюмировал Аксенов.