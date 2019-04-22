Гисметео, прогноз погоды на 4 дня: лето в конце апреля

В Гисметео обновили прогноз погоды на начавшуюся неделю. Согласно данным метеорологов, в ближайшие дни на большей части Европейской территории России сохранится тёплая, безоблачная и сухая погода.

Так, в Тверской, Ярославской, Владимирской и Рязанской областях в период с 23 по 26 апреля температурный фон будет держаться в диапазоне от 19 до 23 градусов выше нуля. При этом пасмурно будет только в понедельник вечером, и во вторник утром. Похожая климатическая обстановка ожидается в Тульской, Калужской и Смоленской областях. Здесь синоптики обещают почти полное безветрие плюс 20-24 и без осадков.

Гисметео. Прогноз погоды на 4 дня в Санкт-Петербурге и Москве

В Ленинградской области и Петербурге вся наступившая неделя будет очень комфортной и тёплой. Уже сегодня в городе на Неве было солнечно и плюс 17. Такая же погода ожидается во вторник, с той лишь разницей, что местами будет облачно, но всё равно без осадков. В ночь на среду, 24 апреля немного похолодает до плюс 4-5. Зато днём в среду, в четверг и пятницу яркое солнце создаст ощущение наступления лета, а столбики термометров поднимутся до плюс 21-22.

Приятный погодный сюрприз ожидает на этой неделе и москвичей. По прогнозу Гисметео, под влиянием антициклона, воздух прогреется до такой степени, что жителям Москвы, а также гостям столицы на время покажется, что в конце апреля уже наступило лето.

Во вторник, 23 апреля ожидается плюс 17-19, переменная облачность, но с прояснениями. Ночью, похолодает до 4-6 выше нуля, однако по ощущениям будет плюс 7-8. В среду, 24 апреля атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба, облака рассеются, а воздух согреется до плюс 22-23.

Ещё теплее будет в четверг, 25 апреля. Несмотря на то, что в этот день ожидается слабый северо-восточный ветер, температура воздуха составит совсем не апрельские плюс 23-25. При этом атмосферное давление упадёт до 756 мм ртутного столба, что всё равно значительно выше нормы. В пятницу, 26 апреля солнце скроется за облаками, будет пасмурно, но по-прежнему тепло (плюс 19-21) и без осадков.