Город комфортного бизнеса

«Москва уделяет все больше внимания малому и среднему бизнесу, и ему становится все комфортнее работать в городе», — считает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров и делится своим собственным опытом. По его словам, когда он только запускал бизнес, это было в 1998 году, было очень трудно объяснять чиновникам и арендодателям, зачем это нужно. «У нас система питания налажена», — был классический ответ. С тех пор размер рынка общепита вырос в пять раз.

Вопросам развития предпринимательской среды в Москве уделяется очень много внимания. Одно из направлений поддержки — мероприятия по обучению и обмену опытом между успешными бизнесменами и теми, кто делает первые шаги. В этом году центральным событием в жизни московских предпринимателей станет масштабное мероприятие — Вторая Московская неделя предпринимательства. «Крупнейшее деловое событие для малого и среднего бизнеса столицы пройдет с 27 по 31 мая. Там можно будет познакомиться с успешными бизнесменами, получить консультации, найти деловых партнеров», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в твиттере.

Московская неделя предпринимательства объединит шесть мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и поддержку малого и среднего бизнеса. Так, запланирован Московский предпринимательский форум и образовательный форум-интенсив «Трансформация-6», которые пройдут 27 мая. 28-29 мая пройдет Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2019, а 29–30-го гостей Московской недели предпринимательства ждут на конференции Startup Village. Кроме того, 29 мая пройдет Moscow Fashion Summit, а с 29-го по 31-е — выставка модных бизнесов и марок Be In Open.

Ожидается, что общая аудитория запланированных мероприятий превысит 60 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках Московской недели предпринимательства будут также объявлены лауреаты первой столичной бизнес-премии «Прорыв года». Из-за большого количества желающих принять участие в конкурсе срок приема заявок продлен до 23 апреля. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. В конкурсе могут принять участие все зарегистрированные в столице предприниматели. В финале конкурса, который пройдет 27 мая, будут выбраны победители в девяти номинациях. Лауреатов определят исходя из динамики финансовых показателей компании, оценок предпринимательского сообщества и голосования москвичей на платформе «Активный гражданин».