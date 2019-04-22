Как выбрать смартфон из линейки Samsung

Фирма Samsung предлагает потребителям гаджеты с оптимальным соотношением стоимость/качество. Однако недостатки у изделий этого производителя также имеются. Главный из них – дороговизна смартфонов. Стоимость смартфонов Samsung при их сравнении с гаджетами других производителей с такими же техническими характеристиками всегда выше. Это обусловлено прежде всего тем, что у Samsung есть свои точки продаж и авторизованные сервисные центры. Вдобавок эта фирма тратит колоссальные суммы на рекламу своих изделий.

Смартфоны Samsung могут быть разделены на три класса – бюджетный сегмент (до 10 тыс. руб.), средний ценовой сегмент (от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.) и топовый ценовой сегмент (от 20 тыс. руб.). Бюджетные модели Samsung представлены двумя смартфонами – Galaxy J1 Mini и Galaxy J2. Первый из этих двух вариантов имеет смысл рассматривать лишь в том случае, если гаджет будет использоваться для звонков и для неторопливого серфинга в интернете.

Наибольшей популярностью пользуются смарфоны Samsung Galaxy стоимостью от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. В данный ценовой сегмент попадают флагманы Samsung прошлых лет, сохраняющие свою популярность до сих пор – Galaxy S4, Galaxy S5. Это относится и к восстановленным смартфонам Samsung с Aliexpress, часто приобретаемым из-за дешевизны.

Прежде средний ценовой сегмент смартфонов Samsung состоял только из моделей серии Galaxy A, теперь же фирма Samsung представила смартфоны серии Galaxy J, обладающие более высоким качеством по сравнению с Galaxy A.

Таким образом, если у покупателя есть желание приобрести устройство только для звонков, то ему стоит остановить свой выбор на модели Galaxy J1 Mini. Это гаджет рассчитан именно на выполнение данной задачи. При наличии свободных 12 тыс. руб. нужно покупать Galaxy S3 Neo, при наличии 15 тыс. руб. – Galaxy J5 Prime или Galaxy S4/S5.

При наличии бюджета более 15 тыс. руб. стоит обратить внимание на смартфоны линейки Galaxy S. В настоящее время сложилась такая ситуация, что качество старых моделей ничем не уступает качеству новых изделий, так что можно смело приобретать Galaxy S5 или Galaxy S6.

Серия Galaxy S у фирмы Samsung всегда оставалась топовой, подобно серии G у фирмы LG. Только в Galaxy S производитель старается сделать что-то действительно выдающееся, остальные модели рассчитаны на нетребовательных покупателей.