Курс доллара: рубль ждет важное событие

Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 16 копеек - до 64,05 рубля, курс евро подорожал на 24 копейки - до 72,05 рубля. Рубль достаточно спокойно отреагировал на публикацию доклада Мюллера, а на этой неделе российская валюта имеет все шансы укрепиться. Курс доллара снова окажется в диапазоне 63-64 рубля.

Российский налоговый период, по мнению участников рынка, будет поддерживать рубль в ближайшие дни, в преддверии уплаты 25 апреля налога на добычу полезных ископаемых, а затем 29 апреля - налога на прибыль.

Рубль также поддержат высокие цены на нефть - выше 72 за баррель.

Впрочем, укрепление российской валюты будет носить временный характер, до тех пор пока США не актуализируют угрозы санкций. По мнению, аналитиков введение санкций произойдет ближе к концу лета. После этого курс доллара вырастет выше 70 рублей.