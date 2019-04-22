Мюзиклы возвращаются на главную мюзикловую сцену России!

«Первое свидание» – современный, веселый, остроумный, комедийный музыкальный спектакль о свидании вслепую, в героях которого каждый с легкостью узнает себя, своих друзей и знакомых. Абсолютно необычен формат постановки: это первый в России site-specific мюзикл, идущий в том самом пространстве, где по сюжету происходят события спектакля. В случае «Первого свидания» это вовсе не традиционный театральный зал, а бар, в который превратится красивое фойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие в сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстоянии вытянутой руки.

Стильный, веселый, откровенный

Associated Press

Театральный продюсер Дмитрий Богачев (мюзиклы «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, «Красавица и Чудовище», CHICAGO, ZORRO, «Русалочка», «Бал вампиров», «Привидение», комедия «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» и другие) признается: «Это еще один дерзкий творческий эксперимент, в успехе которого мы не сомневаемся. В Москве не было и нет ничего подобного! Вы проводите свой вечер в непринужденной приятной расслабленной атмосфере с бокалом вина, находясь как бы внутри самого мюзикла рядом с его героями, которые пришли в этот бар на свое первое свидание. Вы наблюдаете за ними, наслаждаясь отличной современной живой музыкой, остроумными диалогами и пикировками персонажей, так похожих на всех нас. Мы уверены, что этот необычный формат театрального вечера полюбится и театралам, а в особенности, поклонникам мюзиклов, и завсегдатаем клубов, и вообще всем, кто любит красиво, необычно и осмысленно проводить свободное время в хорошей компании».

Очаровательный мюзикл об ужасах и сюрпризах первых свиданий Variety

Мировая премьера мюзикла «Первое свидание» состоялась в Сиэтле в 2012 году, через год постановка открылась на Бродвее. История от сценариста сериала «Сплетница» Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера уже покорила Соединенные Штаты, Японию, Австралию, Бразилию и Великобританию. Все эти постановки c большим успехом ставились в традиционных театральных залах. Теперь впервые мюзиклу в новом формате site-specific предстоит первое свидание с московской публикой.

Жизненно, с юмором

Broadway World

По сюжету, сердобольные родственники устроили свидание вслепую для двух молодых людей, за плечами которых – неудачные отношения. Он работает на Уолл-Стрит, она – в картинной галерее. Он – еврейский мальчик из хорошей семьи, она – творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, ее влечет к плохим парням… И пусть зажатый банковский менеджер совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит его усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания, и вот они уже танцуют свой первый танец... Теперь главное – ничего не испортить! Чем закончится эта смешная и трогательная встреча, зрители узнают этой осенью в Театре МДМ.

Купить билеты можно на официальном сайте