В компании «Транснефть» признали, что поставляли Минску некачественную нефть

Российская компания «Транснефть» признала, что поставляла в Белоруссию некачественное сырье, сообщает «Вестник Нафтана».

Загрязнение нефти вызвал источник на участке Самара-Унеча, сообщили в ходе заседания на заводе «Нафтан».

Как показал оперативный мониторинг, некачественная нефть должна была поставляться на предприятия Белоруссии с южной ветки с 21 на 22 апреля.

Чтобы не повредить оборудование завода, его загрузка будет снижена на 40%, а по сообщениям Минэнерго России, ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» носит технический характер.

«Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива», - рассказали в российском ведомстве.

Также чиновники сообщили, что загрязнение было обнаружено специалистами «Транснефть», после чего меры по приведению всех показателей в норму были приняты незамедлительно.

Уточняется, что ситуация с поставками нефти в Белоруссию по трубопроводу находится под постоянным контролем Минэнерго и «Транснефти». Также сообщается, что в ближайшее время ожидается нормализация качества сырья. Экспорт нефти осуществляется в штатном режиме.