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ООО «Хумана Раша» - инвестиции в детство

Москва, 22.04.2019
Продукция бренда Humana известна российскому потребителю более 20 лет и ассоциируется с надежностью и стабильным качеством. C декабря 2017 года в России бренд представляет дочернее предприятие DMK baby GmbH (группы DMK) – ООО «Хумана Раша», возглавляемое генеральным директором Дерябиной Мариной Николаевной.
  • ООО «Хумана Раша» - инвестиции в детство

из архива пресс-службы

DMK Group инвестировала более 145 миллионов евро в модернизацию молочного завода группы, открыв высокотехнологичное предприятие по производству детского питания. Генеральный директор DMK Group Инго Мюллер на открытии нового завода Humana в Германии в феврале 2019 года заявил, что компания переживает фундаментальный процесс трансформации. И составляющей этого процесса стало повышенное внимание к производству детского питания.

Компания ООО «Хумана Раша» начала поставки продукции, расширяя текущий ассортимент  бренда Humana на российском рынке.

Преддверие начала поставок ознаменовалось масштабной кампанией по освещению выхода на российский рынок дочерней компании производителя. Генеральный директор ООО «Хумана Раша» Марина Дерябина с гордостью акцентировала внимание на самых важных мероприятиях: «Мы с моей российской командой участвовали в крупных национальных врачебных конференциях – Всероссийском Конгрессе педиатров и Всероссийском конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии» с общим количеством педиатров свыше 10 000 человек. Эти шаги позволили нам получить обратную связь, добрые пожелания и открытость к сотрудничеству на всех уровнях российского врачебного сообщества. Также мы заявили о своем выходе на фармацевтический рынок с уникальным продуктом для кормящих женщин на международной специализированной фармацевтической выставке «Аптека 2018».

Кроме того, с руководителем международных рынков DMK baby Оливье Вавассёром мы принимали участие в Mеждународном молочном конгрессе, проходившем в Москве. Этот Конгресс и периодические заявления  об открытии дочерней компании в специализированной прессе дали нам возможность получить отклики и предложения от потенциальных бизнес-партнеров, в том числе из топ федеральных ритейлеров.

В настоящий момент мы  активно погружаемся в сферу digital-маркетинга, потому что понимаем - для нас это наиболее важно – донести до мам всю информацию о качестве продуктов Humana, о принципах работы компании, которая уже более 70 лет не отступает от своих позиций  заботы о здоровье ребенка, по подходу к условиям производства, о постоянных процессах, направленных на инновационные разработки в области детского питания.»

Стремясь обеспечить лучшим питанием каждого ребенка Humana расширяет свою линейку продуктов в России: от специальных продуктов для кормящих женщин, питания для недоношенных детей, детей с особыми пищевыми потребностями до продуктов прикорма в виде детских каш. Главная ценность Humana – здоровье и качество жизни ребенка.

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