Пакистан купит у России военную технику на 9 млрд долларов

Власти Пакистана планируют заключить с Россией сделку на покупку военной техники на общую сумму 9 млрд долларов США. По данным агентства IRNA, Пакистан собирается приобрести у нашей страны тяжёлые и средние истребители, а также системы ПВО средней и малой дальности, танки, боевые вертолёты и военные корабли. Официального подтверждения этой информации из правительственных пакистанских источников пока не поступало.

Наша справка

Пакистан (Исламская Республика Пакистан) – государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии. Омывается водами Аравийского моря на юге, граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-западе и севере, Китаем на северо-востоке и Индией на востоке. Сухопутные границы: Индия – 2912 км, Афганистан – 2430 км, Иран – 909 км, Китай – 523 км.

Пакистан – шестая по численности населения страна в мире и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии. Является участницей ООН, Содружества наций, Всемирной торговой организации, Шанхайской организации сотрудничества, а также членом развивающихся стран «Группы 77».