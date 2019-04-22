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Преимущества автоматизации производственных процессов

Москва, 22.04.2019
#PressRelease

Внедрение систем автоматизации https://akinginiring.ru на производстве позволяет эффективно решить целый ряд задач, включая следующие:

  • Радикальное изменение используемой технологии в соответствии с новейшими научными достижениями.
  • Резкое повышение качества изделий и точности технологических процессов.
  • Значительное уменьшение количества аварий на производстве.

Автоматизация производственных процессов обеспечивает множество преимуществ, в том числе:

  • Возможность возобновления нормального течения производственного процесса после остановки без простоя оборудования, вызванного необходимостью запускать вручную большое количество механизмов с использованием труда значительного числа работников.
  • Быстрое выполнение аварийной остановки при возникновении отклонений от нормального хода технологического процесса в результате возгорания, выхода механизмов из строя и т. п. При выполнении таких действий вручную упускается драгоценное время, вследствие чего ломается (в том числе без возможности восстановления) дорогое оборудование, а изготавливаемая продукция попадает в категорию брака (стоимость «спасенных» несколько раз подобным образом изделий может полностью окупить затраты на внедрение системы автоматизации). Противоаварийные установки, реагирующие должным образом на возникновение критических ситуаций, могут входить в состав автоматического оборудования или монтироваться на предприятии отдельно.
  • Экономия трудовых ресурсов. Использование автоматического оборудования существенно уменьшает количество работников, занятых выполнением рутинных трудовых обязанностей и способных допускать множество ошибок. Для обслуживания автоматики достаточно одного или нескольких операторов, которые следят сразу за всем производственным процессом в целом. Освободившемуся персоналу можно поручить выполнение более сложных и творческих трудовых обязанностей, что создает условия для развития производства.
  • Благодаря фиксации хронологии работы в специальном файле – логе – система автоматизации обеспечивает возможность в любой момент времени проконтролировать работу оператора, выполнить проверку соответствия протекающих процессов технологическим нормам, своевременно обнаружить возникающие отклонения в работе.
  • Необходимость автоматизации определенных технологических процессов предусмотрена правилами, утвержденными Госгортехнадзором РФ. Выполнение этих правил позволяет пройти проверку органами данного ведомства.
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