Преимущества автоматизации производственных процессов

Внедрение систем автоматизации https://akinginiring.ru на производстве позволяет эффективно решить целый ряд задач, включая следующие:
- Радикальное изменение используемой технологии в соответствии с новейшими научными достижениями.
- Резкое повышение качества изделий и точности технологических процессов.
- Значительное уменьшение количества аварий на производстве.
Автоматизация производственных процессов обеспечивает множество преимуществ, в том числе:
- Возможность возобновления нормального течения производственного процесса после остановки без простоя оборудования, вызванного необходимостью запускать вручную большое количество механизмов с использованием труда значительного числа работников.
- Быстрое выполнение аварийной остановки при возникновении отклонений от нормального хода технологического процесса в результате возгорания, выхода механизмов из строя и т. п. При выполнении таких действий вручную упускается драгоценное время, вследствие чего ломается (в том числе без возможности восстановления) дорогое оборудование, а изготавливаемая продукция попадает в категорию брака (стоимость «спасенных» несколько раз подобным образом изделий может полностью окупить затраты на внедрение системы автоматизации). Противоаварийные установки, реагирующие должным образом на возникновение критических ситуаций, могут входить в состав автоматического оборудования или монтироваться на предприятии отдельно.
- Экономия трудовых ресурсов. Использование автоматического оборудования существенно уменьшает количество работников, занятых выполнением рутинных трудовых обязанностей и способных допускать множество ошибок. Для обслуживания автоматики достаточно одного или нескольких операторов, которые следят сразу за всем производственным процессом в целом. Освободившемуся персоналу можно поручить выполнение более сложных и творческих трудовых обязанностей, что создает условия для развития производства.
- Благодаря фиксации хронологии работы в специальном файле – логе – система автоматизации обеспечивает возможность в любой момент времени проконтролировать работу оператора, выполнить проверку соответствия протекающих процессов технологическим нормам, своевременно обнаружить возникающие отклонения в работе.
- Необходимость автоматизации определенных технологических процессов предусмотрена правилами, утвержденными Госгортехнадзором РФ. Выполнение этих правил позволяет пройти проверку органами данного ведомства.