За рост производительности предприятия получат финансовую поддержку

Первый заместитель главы российского правительства, министр финансов Антон Силуанов провел в Тюменской области совещание по реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП". Как сообщает агентство ТАСС, в своем выступлении министр сообщил, что государство готово оказать финансовую поддержку российским предприятиям, увеличившим производительность труда не менее чем на 10%.

"Центры компетенций уже работают в ряде субъектов РФ, в 30 субъектах работают. Созданы региональные центры компетенций. Мы будем масштабировать эту работу. Начиная с текущего года все субъекты РФ будут иметь возможность участвовать в грантовых программах по тем предприятиям, которые увеличили производительность труда не менее, чем на 10%. Именно такой уровень мы ставим в качестве задачи увеличения темпов производительности труда для предприятий, участвующих в этой программе. В случае если это происходит, Федерация будет оказывать финансовую поддержку регионам, соответственно и предприятиям", - указал он.

Напомним, в марте Антон Силуанов посетил с рабочим визитом «Аэрозоль Новомосковск». Тульское предприятие одним из первых вступило в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Тогда чиновник также заявлял, что задачей правительства к 2024 году является увеличение производительности труда ежегодно на 5%. Локомотивом в достижении этой цели станут 10 тыс. предприятий в 85 субъектах РФ, которые получат адресную поддержку для увеличения своей производительности на 30%.

Производительность труда измеряется целым рядом показателей, напоминает , к.ю.н., доцент, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Светлана Дахненко. Так, например, в сфере производства, таким показателем будет являться количество продукции, произведенной в единицу времени. Достижение данной цели возможно благодаря обеспечению технической, инженерной оснащенности, внедрения наукоемких технологий. Все это требует финансовых средств, и в этой непростой ситуации государство действительно может оказать помощь бизнесу введением налоговых послаблений при реинвестировании на техническое перевооружение производства.

Еще одним не менее важным фактором роста производительности является увеличение числа рабочих мест и привлечение высококвалифицированного персонала. В 2012 году Россия присоединилась к международному движению World Skills International, которое основывается на создании специальных центров компетенций. Цель СЦК – обучение и оценка квалификации персонала по международным стандартам. Сегодня создаются сетевые центры профессионального роста в самых разных отраслях. Они объединяют усилия работодателей, экспертов и образовательных учреждений, а основными функциями являются организация обучения по международным стандартам, проведение тренировочных сборов, к сожалению, забытая профориентация. В совокупности, ожидает Светлана Дахненко, все перечисленные эти меры могут привести к самым высоким результатам.

Представители промышленности к инициативе властей отнеслись с надеждой, хотя и осторожной «Бизнес всегда стремится увеличить производительность труда, однако это может быть сопряжено с большими инвестициями. Производительность – это количество продукции за единицу времени, и чтобы увеличить её, необходимо инвестировать в современное оборудование или же технологии», – отметил Сергей Захаров, директор департамента промышленного и бытового оборудования "Грундфос".

Так, например, в компании большое внимание уделяют автоматизации. На сегодняшний день производство уже в значительной степени роботизировано, но компания стремится и дальше развивать это направление. А это - дополнительные инвестиции. На самых современных линиях работают не более 5 человек, которые выполняют только контрольные функции. При этом эти линии выпускают сотни тысяч единиц продукции в год. И, по словам Сергея Захарова, если финансовая поддержка будет выражаться в том, что государство возьмёт на себя часть затрат предприятия на модернизацию, то такую инициативу можно только приветствовать.

Производительность труда - одна из главных проблем российской экономики, соглашается член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. По ее словам, наши люди работают больше относительно своих европейских коллег, но эффективность их труда меньше. Поэтому правительство правильно озаботилось этим вопросом. Вопрос в другом: правильный ли путь выбран для этого? И как эту самую производительность считать и относительно чего? Какого периода?