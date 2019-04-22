Российские летчики проинспектируют Польшу и США

В рамках договора Открытого неба российский самолет наблюдения Ту-214 ОН совершит наблюдательный полет над территорией Польши США, сообщает «Красная звезда», ссылаясь на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Сообщается, что инспекция военных объектов США будет проведена российскими специалистами в период с 22 по 27 апреля этого года. Самолет с российскими наблюдателями взлетит с аэродрома Роузкранс США, далее он проследует по согласованному маршруту. Уточняется, что на борту самолета кроме российских специалистов будут находиться и наблюдатели США.

Последние будут мониторить ход применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, которые предусмотрены договором.

Параллельно с облетом американской территории, российские военные наблюдатели совершат облет Польши на самолете Ан-30Б. Полет будет совершен с 23 по 27 апреля по утвержденному ранее маршруту. Вылет состоится с аэродрома в Варшаве. В это же время российские объекты в рамках того же договора по Открытому небу проинспектируют французские специалисты на самолете наблюдения С-130. Вылет совершиться с аэродрома Кубинка. О предполагаемом маршруте полета пока не сообщается.