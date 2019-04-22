Роструд рассказал, какую зарплату ожидают россияне

Как рассказали в Роструде, граждане России рассчитывают на оклад от 17,83 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона проживания.

Самые большие ожидания по зарплате высказывают жители Чукотки, Магаданской области и Москвы. Минимальные запросы по окладу у жителей Чувашии, Тувы и Крыма.

Данные по ожидаемым окладам жителей разных регионов РФ предоставила пресс-служба Роструда.

Так свои рабочие обязанности жители Чукотки готовы выполнять за 50 тысяч рублей. Москвичей устраивает сумма в 45 тысяч рублей в месяц. Соискатели Ненецкого автономного округа и Сахалинской области готовы работать за такие же деньги, как и москвичи.

За 17,83 тысяч рублей готовы ходить на работу граждане Чуваши, чуть более высокие претензии у граждан Тувы - 20,37 тысяч рублей.

Жители Крыма оценивают свой труд на 20,63 тысячи рублей. Более высокие по сравнению с ними показатели наблюдаются в Хакасии и Псковской области.