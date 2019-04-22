С-400 или санкции: США предложили Турции выбор

США введут санкции против Турции в случае, если она не откажется от идеи закупить у России ПВО С-400, об этом заявил сенатор от Демократической партии США Боб Менендес.

По его словам, подобные шаги Анкары не совместимы с членством страны в НАТО, при этом турецкой стороне были предложены и другие варианты покупки вооружения подобного типа.

Напомним, договор о поставке в Турцию С-400 «Триумф» состоялся между Москвой и Анкарой в 2017 году. В этой связи Вашингтон не однократно заявлял, что американская сторона не поддерживает подобную сделку, поскольку члену НАТО, кем и является Турция, не стоило закупать российские системы ПВО. В качестве угроз со стороны Вашингтона называлась возможность прекращения поставок истребителей F-35. Анкара в ответ пообещала отказаться от американских F-35 и начать закупать у России Су-57.