СМИ рассказали о «хитром плане» Японии по возврату Курил

Токио разработал хитрый план по возвращению островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, пишет японское издание Sankei.

На этот раз Япония намерена воспользоваться интересами Москвы в Арктике, предложив России свою помощь в важном российском энергетическом проекте «Арктик СПГ-2» в обмен на «северные территории» РФ.

Сегодня в Арктике уже реализуются российские СПГ-проекты, направленные на разработку альтернативных источников энергии. Регион сегодня является настоящей «золотой жилой», в котором сконцентрировано 30% от общих ненайденных запасов голубого топлива и 13% нефти.

Российская компания «Новатэк», реализующая проект «Арктик СПГ-2» находится в поиске инвесторов. Особенно Москва проявляет интерес к участию в проекте японских «Мицуи» и «Мицубиси». В этой связи Токио заявляет, что готов предоставить 50% необходимой суммы в обмен на Курилы.

Как считает политолог и публицист Николай Стариков, подобная «хитрость» Японии ничего ей не даст, так как Россия не пойдет на такой обмен с соседом по Дальнему Востоку. Мнением эксперт поделился в интервью порталу «ПолитРоссия».

«Россия не торгует, и не должна торговать своей территориальной целостностью в угоду каким-то экономическим интересам», - уверен Стариков.

Также он уверен, что постоянные разговоры о возвращении Курил намеренно поддерживаются японской стороной и делается это, чтобы держать ситуацию в напряжении. Однако Москва, как отмечает Стариков, явно не будет отдавать свои территории, как бы часто ей об этом не напоминали.