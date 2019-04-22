США утратили статус надежного партнера по хранению золота

Вашингтон потерял статус самого надежного партнера из-за своей политики. В настоящее время различные государства спешно выводят из Федеральной резервной системы США свои золотые запасы. Делается это из-за отсутствия гарантии от финансовых потрясений и кризисов, сообщает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Как сообщает «ПолитЭксперт», Центробанк Турции уже завершил вывоз своего золотого запаса из США. Ранее Германия забрала 300 тонн золота, принадлежавшего Третьему Рейху и находящегося на хранении в США с момента окончания Второй мировой войны. В 2017 году Нидерланды вывезли 100 тонн золота из США. Сейчас к подобном шагу готовится Италия.

В общей сложности из хранилища Федеральной резервной системы в Нью-Йорке было вывезено в различные страны 28,7 тонн золотых слитков.

Как считает Разуваев, в данной ситуации виноваты только США, которые лишились статуса надежного партнера из-за собственной политики.

Мировые государства опасаются повторения кризиса 2008 года, обвала индекса S&P до 1800-2000 пунктов, а также страны не могут прогнозировать к каким финансовым потрясениям приведет торговое противостояние Вашингтона и Пекина.