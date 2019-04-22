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Стало известно, о чем разговаривал Трамп по телефону с Зеленским

Москва, 22.04.2019

Президент США Дональд Трамп позвонил победителю второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить последнего с избранием на столь ответственную должность. Подробностями разговора поделились в администрации президента США .

Также Трамп подтвердил готовность Вашингтона к совместной работе по укреплению демократии на всей украинской территории.

В Белом доме также сообщили, что прошедшие выборы американский президент назвал одним из ключевых моментов в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выиграл второй тур президентских выборов, которые прошли на Украине 21 апреля. По итогам голосования Зеленский набрал более 75% голосов, его оппонент Порошенко соответственно менее 15%.

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