Стало известно, о чем разговаривал Трамп по телефону с Зеленским

Президент США Дональд Трамп позвонил победителю второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить последнего с избранием на столь ответственную должность. Подробностями разговора поделились в администрации президента США .

Также Трамп подтвердил готовность Вашингтона к совместной работе по укреплению демократии на всей украинской территории.

В Белом доме также сообщили, что прошедшие выборы американский президент назвал одним из ключевых моментов в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выиграл второй тур президентских выборов, которые прошли на Украине 21 апреля. По итогам голосования Зеленский набрал более 75% голосов, его оппонент Порошенко соответственно менее 15%.