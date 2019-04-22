В Совфеде призвали не спешить с признанием выборов на Украине

Член Совета Федерации Александр Вайнберг призвал не торопиться с признанием итогов президентских выборов на Украине. По его мнению, делать это рано сразу по нескольким причинам, передаёт РИА Новости.

«Во-первых, 10 млн граждан Украины не смогли принять участие в голосовании, – напомнил он. Во-вторых, в страну не допустили наблюдателей из России. Ну и самое важное, что предвыборная риторика Зеленского может сохраниться и в его статусе президента».

Солидарен со своим коллегой вице-спикер верхней палаты российского парламента Николай Федоров, который считает, что итоги пока подводить рано.

«Надо всё внимательно проанализировать, следить, как дальше будет развиваться ситуация на Украине. Профильный комитет Совфеда будет всё это отслеживать и учтёт замечания сенаторов», – резюмировал он.

Напомним, накануне на Украине прошёл второй тур президентских выборов. Новый главой «незалежной» стал Владимир Зеленский. По итогам 98% обработанных протоколов за него отдали свои голоса более 73% избирателей. Его оппонент Пётр Порошенко набрал 24,5%.