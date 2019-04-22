Вашингтон вводит полный запрет на импорт иранской нефти

Госдеп США готов объявить о прекращении действия освобождений от санкций на покупку нефти из Ирана, передает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

СМИ сообщает, что все страны должны прекратить закупать нефть из Ирана со второго мая этого года. В противном случае против стран, которые продолжат закупку нефти из Ирана, угрожают американские санкции.

Напомним, год назад, 8 мая 2018 года, глава США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Документ подписали ранее выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Согласно документу Тегеран должен полностью свернуть ядерную деятельность, в обмен на это Вашингтон прекращает финансовые и экономические санкции против Ирана.

Спустя некоторое время после выхода из СВПД США восстановили санкции против Ирана, обосновав это нежеланием Тегерана свернуть свою ядерную программу.

Американские санкции против Ирана затрагивают в том числе нефтяной сектор этой страны. При этом несколько стран получили «разрешение» от госдепа покупать иранскую нефть до мая 2019 года.

2 апреля этого года стало известно, что число стран, ранее закупавших нефть у Ирана и полностью прекративших ее импорт, возросло до 23.