Возле церкви на Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

На Шри-Ланке прогремел ещё один мощный взрыв. По данным зарубежных СМИ, возле церкви в Коломбо, которая пострадала от воскресного теракта, на воздух взлетел грузовик. Согласно предварительной информации, взрыв произошёл, когда сапёры пытались обезвредить обнаруженную там ранее бомбу.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что в результате случившегося есть погибшие и пострадавшие. Их число пока не называется. К месту ЧП направляются медицинские машины, а также военные и полиция. Другие подробности пока не называются.

Напомним, накануне в день празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело сразу восемь взрывов. Шесть из них в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, ещё один в Дехивале, расположенном на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Жертвами взрывов, которые устроили террористы-смертники, стали 290 человек, ещё 500 человек получили ранения различной степени тяжести.