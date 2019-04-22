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Жириновский спрогнозировал, когда украинцы потребуют отставки Зеленского

Москва, 22.04.2019

Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что убедительная победа шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине не даёт ему никаких гарантий на длительное удержание власти. По мнению российского политика, уже через полгода украинский народ потребует его досрочной отставки.

«Зеленский является не более чем марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского, – цитирует Жириновского «Вечерняя Москва». – Олигарх уже отомстил Порошенко, поэтому теперь будет мстить его электорату. А это многим не понравится. Так что месяцев через 6 народ будет требовать отставки Зеленского».

Кроме того, лидер ЛДПР подчеркнул, что его фракция ещё накануне первого тура предлагала не признавать итоги выборов на Украине.

«Киевские власти практически полностью исключили из голосования избирателей с юго-востока страны. Поэтом мы свою позицию не меняем. Тем более, что Украина уже давно не братская для нас страна, она почти полностью превратилась в колонию США, которую полностью переформатировали. Да, её населяют русские, но окончательно переделанные в украинцев, и они ненавидят Россию», – резюмировал Жириновский.

Ранее сообщалось, что в Совфеде также предлагают не торопиться с признанием итогов президентских выборов на Украине, которые убедительно выиграл шоумен Владимир Зеленский. Между тем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что при вновь избранном президенте Украины есть шансы на улучшение отношений между двумя странами. При этом он пожелал Зеленскому проявлять здравомыслие. 

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