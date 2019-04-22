Зюганов прокомментировал идею референдума по захоронению тела Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ранее высказанную директором Института исследования проблем современной политики Антоном Орловым идею о проведения референдума по вопросу возможного захоронения тела вождя революции Владимира Ленина. По мнению лидера российских коммунистов, такое предложение является провокацией, передаёт РИА Новости.

«Решение это принято съездом, подтвердили все субъекты российской истории, подтвердили все подпись Ленина как основателя государства, – напомнил Зюганов. – Он похоронен по всем законам государства. Все остальные – обычные провокаторы, которые делают такие заявления, тем более в день рождения Ленина», – резюмировал Зюганов.

Напомним, 26 января 1024 года второй Всесоюзный съезд Советов утвердил решение ЦИК СССР о сохранении гроба с телом Ленина в склепе, сделав его доступным для посещения, и сооружении мавзолея возле Кремлёвской стены.

Ранее сообщалось, что Орлов направил в ЦИК РФ письмо, в котором содержится предложение организовать в этом году проведение всероссийского референдума по вопросу захоронения тела Ленина.