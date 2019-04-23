Белоруссия собирается начать поставку нефти, альтернативной российской

Сергей Гриб – заместитель главы Белорусской нефтяной компании (БНК) – заявил, что его страна планирует уже до конца этого года начать морским путём поставку нефти, альтернативной российской. Об этом он рассказал на специальной встрече с белорусскими представителями СМИ. При этом Гриб подчеркнул, что, например, в Прибалтике или на Украине очень заинтересованы в том, чтобы Минск дополнительный поток «чёрного золота» пустил через их порты.

«Это и понятно, для них это станет дополнительным заработком. Естественно в этом есть выгода и для Белоруссии», – резюмировал замгалвы БНК.

Напомним, 21 апреля стало известно, что концерне «Белнефтехим» принял решение ограничить экспортные поставки белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с низким качеством поступающей из РФ сырья. По словам зампреда концерна Владимира Сизова, белорусская сторона зафиксировала значительное ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. Утверждается, что по трубе якобы «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

При этом Минск запросил на 23 апреля официальную встречу с российской стороной, рассчитывая обсудить компенсацию за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ.