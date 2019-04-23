Более 100 экспертов в области коммуникаций посетили Baltic Weekend в Баку

«Стремительная смена коммуникационных инструментов и непрерывный информационный поток поменяли привычный подход к ежегодным мероприятиям. Помимо традиционного, осеннего Baltic Weekend в Санкт-Петербурге, в апреле каждого года проходит весеннее мероприятие. До этого выездные форумы прошли в Тбилиси и Калининграде, и вот мы в Баку», - отметил гендиректор SPN Communications, председатель оргкомитета Baltic Weekend Андрей Баранников.

В течение двух дней эксперты в области маркетинга, PR, рекламы, топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждали главные тренды индустрии, способы управления репутацией в условиях кризиса, международные коммуникации, нативные форматы продвижения брендов в социальных сетях и многое другое.

Главной интригой форума было выступление автора скандальной рекламной кампании Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ Александра Голофаста. По словам эксперта, сегодня жестокая борьба среди мировых брендов идет за внимание аудитории в возрасте 14-25 лет, которые, как показывают исследования, сами создают тренды и воздействуют на другие группы аудитории. «Это заставляет компании делать что-то новое, отличающееся от предыдущих посылов», - отметил Голофаст.

Коммуникации в период кризиса – тема, которая с разных сторон была рассмотрена Baltic Weekend. Управляющий партнер азербайджанской RED Communications Татьяна Микаилова представила в качестве кейса ситуацию в Новой Зеландии, где этой весной был совершен теракт в мечетях города Крайстчерч, после чего премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступила с официальным заявлением.

«Кризис не терпит тишины, поэтому вовлеченность первого лица должна быть со стратегической точки зрения правильно выстроена», - пояснила Татьяна.

О том, как овладеть искусством стратегии на примере кейсов рассказал заместитель генерального директора шведского агентства Prime Weber Shandwick Дэвид Орлик. В свою очередь, основатель финского агентства Ahjo Communications Сари-Лиа Тонттила акцентировала внимание на женском лидерстве и необходимости постановки «высоких» целей для компаний.

Далее эксперты вновь вернулись к теме антикризисных коммуникаций. В круглом столе «Не дай хорошему кризису пропасть даром!» приняли участие специалисты из разных сфер: Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС фармацевтической компании Servier, Ольга Пескова, вице-президент агентства КРОС, Андрей Булай, руководитель пресс-службы «Лаборатория Касперского» в России и странах развивающихся рынков Анастасия Полонская, пресс-секретарь генерального директора QIWI, Федор Щербаков, генеральный директор холдинга 1st Media Invest.

Второй круглый стол в первый день форума Baltic Weekend «Level up! Битва за новые рынки» был посвящен международным коммуникациям. В его рамках руководитель пекинского офиса коммуникационной группы iMARS Александр Казюхин рассмотрел новые форматы коммуникаций и особенности развития digital- сегмента в Китае.

«Сегодня в Китае сложились три главные экосистемы в digital-сфере, которые поделены между тремя основными игроками – Alibaba Group, Tencent, ByteDance, – и не пересекаются между собой, что ведет к необходимости работать и делить всю деятельность на три системы. Планируя выход на новый рынок, следует рассчитывать не только на имеющийся опыт и знания, а готовиться к тому, что придется учиться всему заново», – отметил Александр Казюхин.

Участие в круглом столе приняли также PR-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев, директор по корпоративным коммуникациям Carlsberg Azerbaijan&Kazakhstan Надежда Овсянникова и заместитель коммерческого директора информационного агентства Sputnik Алла Малахова. Эксперты обсудили основные особенности сферы международного PR и коммуникаций и дали советы компаниям, желающим вывести свой бизнес на зарубежные рынки.

Второй день форума Baltic Weekend открылся выступлением координатором по внешним связям Ассоциации специалистов по связям с общественностью Азербайджана – APRA Кямрана Алиева. По словам эксперта, в стране увеличилось количество отраслевых мероприятий, что говорит о востребованности коммуникационных услуг в стране.

"Глобальный рынок стремительно растет, появляются новые вызовы, конкуренция ужесточается. На этом фоне все больше компаний стремятся к интересным решениям, они хотят удивлять в плане маркетинговых решений, нативной рекламы, PR. Мы не можем оставаться в стороне от этих процессов, и уже сегодня наблюдаем положительную динамику. В целом коммуникационная индустрия страны имеет просто колоссальный потенциал для развития, так как экономика не стоит на месте", - отметил он.

О спортивном маркетинге, построении уникального бренда и работе с аудиторией, вызовах, с которыми пришлось столкнуться команде операционной компании Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Baku City Circuit F1 (BCC) и секретах успеха рассказала начальник отдела маркетинга и коммуникаций BCC Нигяр Арпадараи. "Мы работали по всем фронтам. Результат налицо: вот уже второй год бакинский этап гонок F1 признается лучшим. Об этом пишем не мы – ведущие мировые издания", - сказала эксперт.

С презентацией на тему "Кейсы рекламодателей в "Дзене", или Как сделать креатив, который работает", выступил руководитель направления сторителлинга "Яндекс.Дзен" Никита Белоголовцев. По словам эксперта, сегодня "Яндекс.Дзен доказал, что создание контента на основе пользовательского интереса и поведения может увеличить интерес и стать более привлекательным для пользователей, чем ресурсы, собранные по социальному графу. Алгоритмы "Дзена" распознают, что интересно пользователю по множеству факторов, вплоть до процента дочитываний контента. Цель - должен появляться лишь тот контент, который ожидаем аудиторией. В результате публикации, находящиеся в поле интереса пользователей, в 80% случаев прочитываются до конца, что вдвое больше, чем в среднем по Рунету.

"Мы умеем привлекать и удерживать людей. Редкое сочетание, которое служит эффективной платформой продвижения коммерческой составляющей, то есть, любого бренда" - сказал Белоголовцев.

Круглый стол "Нативка": естественной быть модно!" был посвящен эффективным нативным форматам продвижения брендов в медиа и социальных сетях. В дискуссии приняли участие представители медиа, социальных сетей и представители бизнеса. В его рамках Александр Мураховский, креативный продюсер ИД «Комитет» поделился главными правила, которые необходимо помнить клиенту при покупке нативной рекламы. Менеджер по работе с партнёрами ВКонтакте Александра Шурыгина поделилась секретами взаимодействия социальных сетей со СМИ. О классических и нестандартных форматах рекламы в видеоконтенте рассказал Василий Баканов, руководитель по маркетингу и партнерствам видеоплатформы ОК. В свою очередь, PR-директор Яна Рожкова поделилась секретами, как выстроить доверительные отношения с пользователями через нативную рекламу. «Нативка» также помогает при взаимодействии с целевой аудитории в медицинской сфере. На примере кейсов об этом рассказал Антон Буланов, директор по маркетингу и коммуникациям ГК «ИНВИТРО». О том, как всегда быть в центре внимания брендам поделилась Александра Перцева, PR-директор «Связной» | «Евросеть».

«Любому бренду, в любой сфере, важно быть актуальным и отвечать интересам и запросам аудитории. Исходя из этой задачи, и должны разрабатываться PR-кейсы с прицелом на будущее. То есть нужно оставаться актуальным всегда, обеспечивать релевантность кейсов для аудитории», - убеждена эксперт.

«Сегодня очень сложно следить за всем, в том числе за новыми форматами в той же рекламе. Форум Baltic Weekend – это превосходная возможность собраться и обсудить ключевые события, тренды и будущее всей коммуникационной индустрии. Пользуясь случаем, приглашаю всех профессионалов отрасли на осенний Baltic Weekend, который традиционно проходит в городе Санкт-Петербург", - подвел итог дискуссии креативный директор SPN Communications Владимир Чесноков.