Гисметео, прогноз погоды: москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах

Аномально тёплая погода, которая установилась в Москве в последней декаде апреля, уже в середине следующего месяца приведёт к чрезмерно сильному прогреванию воздуха, что спровоцирует столкновение тёплых воздушных масс с холодным арктическим фронтом. Как пояснили специалисты Гисметео в опубликованном сегодня прогнозе погоды, это вызовет усиление ветра до штормовых показателей. Метеорологи даже не исключают разрушительных ураганов, которые могут обрушиться на столичный регион.

В свою очередь Владимир Семёнов – заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН – рассказал, что с каждым годом ураганы по своей мощности становятся всё более интенсивными. Также он пояснил, что как правило вторжения, вызывающие такие природные явления, происходят на периферии циклонов. Однако прогнозировать, сколько их будет в мае, пока рано.

При этом первые признаки ухудшения климатической обстановки в Москве и Подмосковье ожидаются сразу после завершения майских праздников. По прогнозу Гисметео, в период с 13 по 19 мая в регионе будет властвовать циклонический атмосферный вихрь с пониженным атмосферным давлением в центре и восходящими потоками воздуха. Температурный фон в эти дни останется на высоком уровне и будет держаться в переделах 20-22. Прогнозируются мощные грозы, выпадение ливневых осадков и усиление ветра, местами до штормовой силы.

Пока же жители Москвы и гости столицы могут наслаждаться отличной погодой без осадков. Напомним, понедельник, 22 апреля стал самым тёплым днем в регионе с начала 2019 года. Согласно информации синоптиков, накануне в 16:00 мск на метеостанции ВДНХ столбики термометров в тени показывали плюс 18,4. При этом на солнце в некоторых районах города фиксировалось до плюс 23-25. Такая погода сохранится в Москве, как минимум до конца рабочей недели, а средняя температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 6-7 градусов.