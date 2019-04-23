Итоги второго Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019

Событие, состоявшееся на площади в 2500 квадратных метров, объединило свыше 2000 участников из более чем 33 стран мира: Австралия, Армения, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Турция, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Сингапур, Германия, США, Куба, Испания, Аргентина, Чехия, Великобритания, Польша, Франция, Португалия, Малайзия, Иордания, Кабо-Верде, Венгрия, Румыния, Эстония, Словакия, Финляндия, Монголия, Италия.

Организаторами форума выступили Ассоциация IPChain, Евразийская конфедерация обществ правообладателей и Федерация интеллектуальной собственности. Информационными партнерами IPQuorum 2019 стали в том числе ТАСС, «Россия 24», «Интерфакс», Forbes и «Российская газета». Кроме того, информационное партнерство оказали международные СМИ: CNR, CCTV, Al Jazeera и Polish Press Agency.

В рамках IPQuorum 2019 в Калининграде состоялось открытие первого российского инжинирингового центра швейцарской компании АВВ, специализирующейся на промышленной автоматизации и выработке решений для энергетики.

Также в Калининграде прошло торжественное открытие «умной» автобусной остановки, оснащенной системой очистки воздуха, сиденьями с подогревом, камерами наблюдения, туристической панелью, Wi-Fi и зарядками для гаджетов.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский обратил внимание журналистов на то, что цель второго форума – выстроить коммуникационную площадку, расширить институт интеллектуальной собственности и сделать так, чтобы он соответствовал творческому потенциалу человека.

Открытие IPQuorum 2019 посетили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, президент АО «Ситроникс» Алексей Марухин, генеральный директор «Союзмультфильм» Борис Машковцев и председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова. Торжественная церемония прошла в конгресс-центре «Янтарь-холл», на территории которого развернулась трехдневная деловая, культурная и выставочная программа.

В ходе форума эксперты, представители медиасреды и бизнеса обсудили правовые особенности интеллектуальной собственности в таких областях, как музыка, литературные произведения, журналистика, кинематография, синтетические искусства, архитектура, компьютерные программы, большие данные, компьютерные игры, биотехнологические отрасли, медицина, агроиндустрии и высокотехнологичное производство.

IPQuorum 2019 был разделен на три ключевые тематики: «Люди и человеческий капитал», «Право и технологии», «Деньги. Рынки. Ценности».

ЛЮДИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Глава Калининградской области Антон Алиханов выступил на пресс-конференции ТАСС и отметил, что развитие творческого потенциала – особая тема для региона: «Основным фактором развития для Калининградской области является человеческий капитал. То, как защищаются интеллектуальные права, – это основа принятия инвестиционных решений. Современный Калининград испытывал много сложностей, когда создавались особые экономические зоны. Город не имеет нефти, газа или калиевых солей, как в Перми, например. Поэтому мы будем стремиться внедрять механику регуляторной песочницы в том числе в такие направления, как блокчейн, управление интеллектуальными правами и так далее».

В рамках пленарного заседание на тему «IP код: все грани интеллектуальной собственности для человека и экономики» эксперты обсудили вопросы эволюции управления человеческим капиталом внутри национальных экономик государств мира.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский поделился мнением, что важно разделять человеческий капитал и человеческий ресурс: «Человеческий ресурс мы научились использовать, а что такое человеческий капитал, порой даже не предполагаем. Например, в этом зале сидит Стас Намин. Все знают его как музыкального продюсера и создателя группы «Цветы». Но то, что у него огромное количество других компетенций – он пишет картины, музыку для симфонических оркестров, разбирается практически во всех сферах культурной жизни на уровне эксперта, – об этом знают единицы», – подчеркнул Кричевский.

Так, актуальность темы человеческого капитала отметила директор департамента продаж «Ситроникс» Александра Щипачева. Она обратила внимание, что «Ситроникс» – это пограничный рубеж между жителями городов, государством и бизнесом, то есть живая платформа межведомственного, межгородского взаимодействия».

Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Леонид Григорьев сформулировал «закон сохранения» человеческого капитала: «Сохранение человеческого капитала – это его эффективное применение. Если этот капитал работает, то он сохраняется, в противном случае он исчезает, утекает за границу и прочее».

Руководитель бизнес-инкубатора Израиля Клара Орен эмигрировала из СССР около 50 лет назад и создала структуру, которая вывела на рынок 80 успешных стартапов. Она подчеркнула, что именно человек в современной экономике становится решающим фактором успешности того или иного бизнес-проекта. «Мы работаем так: проверяем рынок, технологию и личность, которая реализует проект. Почему личность, спросите вы? Потому что для того, чтобы из идеи сделать прорыв в успешную компанию, необходимо иметь целый набор личностных качеств. И в конечном счете именно они оказываются главными в продвижении стартапа».

В рамках темы «Люди и человеческий капитал» состоялась панельная сессия «Образование в сфере интеллектуальной собственности в контексте цифровой экономики: опыт России и мира». В частности, эксперты обсудили возможность подготовки специалистов с определенным набором навыков и компетенций «по запросу» бизнеса и общества.

Участник дискуссии, генеральный директор Asia Law Exchange Заид Хамза поделился опытом Сингапура, экономика которого, по его словам, практически полностью основана на человеческом капитале, а интеллектуальная собственность, как и специалисты по работе с ней, имеет ключевое значение.

«Сейчас государство ставит перед нами задачу – давать студентам примеры из реальной жизни и индустрии как можно скорее. Студент в университете учится жизни, потому что государство больше не смотрит на грамоты и дипломы. Оно смотрит на практические навыки и умение адаптироваться. Система образования эволюционирует, мы постоянно учимся. Примечательно, что факт отсутствия образования сейчас никого не смущает в Сингапуре до тех пор, пока у тебя есть релевантный набор навыков», – прокомментировал Заид Хамза.

ПРАВО И ТЕХНОЛОГИИ

В рамках дискуссии о «праве и технологиях» состоялся бизнес-завтрак Forbes «Новые технологии: угроза авторскому праву или его гарантия?». Модератором выступил главный редактор Forbes Николай Усков.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский в начале делового завтрака обозначил общую проблему «неповоротливости» разных правовых систем. Быстрое развитие сферы интеллектуальной собственности приводит к тому, что законодатель не успевает адаптироваться. «Жизнь не является статичной, порой она кардинально меняет наши представления казалось бы, о привычных вещах. Вот, например, очевидно, что законы написаны людьми и для людей. И все мы помним, как в США индейцы и чернокожие совсем не понарошку доказывали в суде, что они люди, и на них распространяется действие законов, habeas corpus, в частности. А если искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга или иным образом докажет, что он человек? Тогда он автоматически подпадает под наши законы. И мы столкнемся с проблемой адаптации правовых систем под неантропоморфное существо. Причем эта проблематика будет общей для всех правовых систем: у нас континентальная система права, в Сингапуре, к примеру, common law. Несмотря на очевидную разницу в кодификации, особенно в правоприменении, тренды – одни и те же. То, что происходит в России в плане изменений в сфере интеллектуальной собственности, то же самое происходит в Сингапуре. Но стоит отметить, что в англо-саксонской системе права есть определенные механизмы, обеспечивающие большую гибкость закона», – задал тему дискуссии Андрей Кричевский.

Главный операционный директор Сингапурской академии права Пол Нио поделился с коллегами зарубежным опытом: «Как мы успеваем за новыми технологиями? Мы работаем в режиме технологических и правовых песочниц. Мы проводим десятки экспериментов в этой области, собираем мнения представителей компаний – участников рынка, получаем качественную обратную связь и понимаем, куда должен входить закон и что он должен регулировать».

Генеральный директор телеканала «Большая Азия» Александр Лебедев уверен, что новые технологии должны стать гарантией авторских прав. «Дело в том, что новые технологии обладают колоссальными возможностями. И если мы признаем принцип «разрешено все, что не запрещено законом», то общество должно ввести жесточайший контроль за соблюдением честных правил игры. Новые технологии здесь могут стать гарантией честного поведения».

Цифровые технологии диктуют необходимость защищать авторские права предпринимателям разного уровня, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, председатель совета директоров ООО «Национальное агентство прямых инвестиций», профессор НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Вдовин.

«Принято считать, что РСПП – это крупный бизнес, но это не совсем так. Это и крупный, и средний, и даже малый бизнес. С одной стороны, мы понимаем, какие проблемы есть у бизнеса в отношениях с цифровыми технологиями, а с другой – государство абсолютно не реагирует на существующие вызовы. В первую очередь это Роспатент – структура, в принципе не соответствующая требованиям, которые бизнес ей предъявляет. Идея IPChain отличная. Все, что происходит сейчас в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, это новорожденное дитя, которое требует развития и внимательного отношения. Я думаю, если правильно выстроить работу, то можно достигнуть результатов в каждом направлении, куда приходят цифровые технологии. Свои интересы нужно защищать в ежедневном режиме», – заявил Вдовин.

Партнер международной юридической компании Baker McKenzie Вадим Перевалов в рамках большой дискуссионной панели на тему «Цифровые технологии и право: Россия и мир» высказал мнение о необходимости законодательного регулирования новых видов интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить миграцию стартапов:

«Главный вопрос: где поставить запятую во фразе «Запретить нельзя стимулировать»? Это касается законодательного регулирования постоянно появляющихся новых видов нематериальных активов. Нужно реагировать на их появление ретроспективно или попытаться принять законы?» – отметил спикер.

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что «новые технологии стали затруднять правовые отношения. Есть три задачи, которые необходимо решить для эффективного функционирования цифрового законодательства: совершенствование способов идентификации при сделках в сети, придание реальной юридической силы электронным документам и регулирование статуса необработанных данных, которые уже сейчас называют “новой нефтью”».

На сессии «Искусственный интеллект – новая реальность для творческой индустрии: потенциал рынка и вызовы для создателей» патентный поверенный и адвокат по вопросам интеллектуальной собственности Мэтью М. Йоспин из США обратил внимание на существующие пробелы в законодательстве, касающиеся определения и функционала ИИ. Он заметил, что в настоящее время не определен статус искусственного интеллекта, что явно не помогает развитию этой индустрии.

В ходе обсуждения темы «прав и технологий» эксперты также подняли вопрос борьбы с пиратством. Так, на сессии «Пираты vs цифровое кино и телевидение» юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Семенов заявил, что решить проблему пиратства лишь с помощью технологий невозможно. «Нужна комбинация технических мер, технических решений и правовое регулирование. Нужно продумать механизм, предусматривающий удаление ссылок на нарушающие закон ресурсы», – отметил эксперт.

В рамках дискуссии «New Media: монетизация IP глазами создателей контента» писатель, сценарист, член Академии российского телевидения Марина Собе-Панек рассказала о собственном опыте столкновения с пиратством. По ее словам, доступ к нелегальному контенту негативно сказался на ее репутации.

«Всегда кража текстов в области научно-популярной литературы считалась положительным явлением: чем больше людей прочтет, тем лучше. Было не важно, украли текст с указанием имени автора или без. Мне было важно, что дети прочитают мой текст и узнают, почему корабль не тонет, а самолет летает. Но недавно меня стали красть с именем и размещать на ресурсах, в которые я бы не зашла и под дулом пистолета. Мои тексты находятся рядом с высказываниями о плоской Земле. Тем самым эти ресурсы обрушивают мою репутацию популяризатора науки. Вроде бы в этой ситуации нет нарушения авторского права, но есть нарушение репутации, и я не знаю, как ее защищать», – сказала Собе-Панек.

По мнению блогера Евгения Онегина, Собе-Панек столкнулась не с имиджевыми потерями, а с издержками работы в публичном поле. «New Media – публичное пространство, и вы принимаете определенные риски, когда в него попадаете. Все создатели контента работают по новым правилам. Если раньше человек без наработанного авторитета мало что из себя представлял, то сегодня по-настоящему харизматичный автор может превратиться в лидера мнений. В этом смысле блогеры формируют новую информационную среду», – полагает Онегин.

ДЕНЬГИ. РЫНКИ. ЦЕННОСТИ

В рамках заданной тематики прошла большая дискуссионная панель на тему «Деньги в цифре. Российский рынок нематериальных активов». Операционный директор «Онлайн-патент» Алина Акиншина рассказала, что препятствует возникновению рынка нематериальных активов и какие технические проблемы есть на пути к его формированию. «Во-первых, найти правообладателя обычно бывает очень сложно. В реестре часто хранятся старые адреса. Это затрудняет совершение сделок. Во-вторых, правообладателя бывает сложно идентифицировать. В нашей практике были случаи, когда по одному и тому же юридическому лицу были разные названия. В-третьих, правообладателя иногда просто нет. У нас реестры Федеральной налоговой службы и Роспатента не синхронизированы, поэтому потенциальные покупатели вынуждены искать факт ликвидации объекта самостоятельно», – заявила эксперт.

На сессии, посвященной «Глобальному обороту и локальному контрафакту интеллектуальной собственности», исполнительный директор «РусБренд» Алексей Поповичев отметил, что многие потребители хотят получать оригинальный продукт. Эксперт обратил внимание на результаты исследований, свидетельствующих о том, что аудитория готова потреблять пиратский аудио- и видеоконтент рынков произведений и компьютерных программ.

«Эта проблема велика. Последнее исследование, которое мы заказали Высшей школе экономики, показывает, что объем рынка контрафактной продукции в России составляет 2,5 трлн рублей. Глобальный рынок контрафакта – около 500 млрд долларов. В Европе оценивают оборот контрафактной продукции в 85 млрд евро», – рассказал представитель «РусБренд».

По словам старшего партнера юридической компании «Катков и партнеры» Павла Каткова, ежегодно в мире фиксируется 300 млрд обращений к пиратским сайтам. США занимает первое место по количеству их использования пользователями. Россия – на втором месте. Также он заявил, что решение этой глобальной проблемы, похоже, найдено. Речь шла об автоматизации процесса поиска, фиксации и направления претензий, исков с помощью специального бота.

В ходе дискуссии «Альтернативное кредитование. IP-инвестинг как игра инсайдеров» директор департамента краудлендинговой площадки «Город денег» Армен Минасян рассказал о такой альтернативе привычного кредитования, как краудлендинг – взаимное кредитование. «Если говорить о кредитовании малого и среднего бизнеса, то оно фактически в России не развито. У многих наших банков скоринговая модель печаталась еще на матричном принтере. О чем здесь можно говорить? Краудлендинг – это быстро, технологично, это доступное финансирование практически любому развивающемуся бизнесу», – отметил спикер. Также он рассказал, что подобная модель не является новшеством. Такие крупные компании. как JPMorgan, Citygroup, уже запустили свои краудлендинговые проекты.

О том, как реализуется первая в России цифровая краудлендинговая платформа, CO-FI рассказал председатель совета директоров CO-FI Александр Сухотин: «В CO-FI мы относимся к интеллектуальной собственности как к активу, который может приносить правообладателю как доход, так и быть инструментом для того, чтобы привлекать заемные средства. Банкам неинтересны нематериальные активы. Поэтому нет альтернативы для правообладателя – режиссера, сценариста, музыканта, кроме как привлекать средства с рынка, искать альтернативные источники инвестиции. Это и стало отправной точкой для нашей работы на платформе CO-FI».

Главный редакционный директор Forbes Russia Николай Усков на сессии «Идеи в медиа: интеллектуальная собственность средств массовой информации» обратил внимание на то, что в эпоху высоких технологий не только медиа, но и каждый человек принимает участие в процессе распространения информации.

«Средства массовой информации агрессивнее других работают в сфере интеллектуальной собственности. Самая главная проблема СМИ на данный момент – это взаимодействие с социальными сетями, количество пользователей которых перевалило за 3 млрд человек. Парадокс в том, что социальные сети распространяют и монетизируют чужой контент, не производя свой, поэтому мы каждый день сталкиваемся со случаями нарушений в использовании аудитории соцсетей интеллектуальной собственности, принадлежащей СМИ», – рассказал Усков.

Старший юрист Baker & McKenzie Дмитрий Семенов обратил внимание, что социальные сети часто не берут ответственность за публикуемый пользователями контент: «Важно прописать в законодательстве степень ответственности социальных сетей за контент, который размещают пользователи. Сейчас ситуация следующая: соцсети часто сваливают ответственность за публикации на пользователей, но при этом успешно монетизируют его, поэтому в большинстве случаев непонятно, кто виноват и кого наказывать. В Европе уже приняты директивы о регулировании распространения информации в цифровых СМИ, где прописываются правила использования контента, допустимые объемы использования, условия лицензирования, то есть получения разрешения на использование».

В рамках форума было подписано 7 соглашений:

1) Региональная общественная организация по развитию креативной экономики «Федерация интеллектуальной собственности», правительство Калининградской области и Ассоциация IPChain заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования культуры управления интеллектуальными правами, а также развития соответствующих сервисов для участников Особой экономической зоны и Инновационно-технологического центра.

2) Ассоциация IPChain и компания АО «Ситроникс» подписали взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве.

3) Союз журналистов России (СЖР) и цифровой сервис n'RIS подписали соглашение о взаимодействии в обеспечении защиты интеллектуальных прав сообщества журналистов и авторов художественных произведений.

4) Региональная общественная организация по развитию креативной экономики «Федерация интеллектуальной собственности» и Ассоциация развития кластеров и технопарков России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения поддержки резидентам технопарков и участникам кластеров в аспекте формирования культуры обращения с интеллектуальной собственностью.

5) Ассоциация IPChain и телекомпания «Большая Азия» подписали соглашение о сотрудничестве.

6) Ассоциация IPChain, региональная общественная организация по развитию креативной экономики «Федерация интеллектуальной собственности» и федеральное государственное унитарное предприятие «Стандартинформ» подписали соглашение о сотрудничестве с целью развертывания узла сети для фиксации прав на цифровые стандарты и сделок по их лицензированию и сублицензированию.

7) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Ассоциация IPChain и региональная общественная организация по развитию креативной экономики «Федерация интеллектуальной собственности» подписали трехстороннее соглашение с целью расширить использование цифровых форм, стандартов и технических регламентов различных уровней.

Фотографии с форума доступны на официальном фотохостинге ipquorum2019.tassphoto.com.

Пресс-служба Международного стратегического форума

по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019:

E-mail: pressa@ipquorum.ru | Tел. +7 (495) 203-71-62

Об IPQuorum

IPQuorum – международный коммуникационный бренд – создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum – трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation – на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей «Открытые инновации»;

IPQuorum.Culture – на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy – на Петербургском международном экономическом форуме;

IPQuorum.LegalTech – на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ).

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в Особой экономической зоне – Калининградской области.

http://ipquorum.ru