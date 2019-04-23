Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

Курс доллара снижается на открытии торгов вторника на 3 копейки - 63,77 рубля. Курс евро теряет 6 копеек - 71,76 рубля.

Рубль поддерживает сразу несколько факторов: прежде всего резкий рост на нефть, а также ожидания, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этой неделе неизменной.

На фоне этой картины аналитики Сбербанка изменили свой прогоноз по курсу доллара.

"Принимая во внимание все эти факторы, мы корректируем целевой диапазон по паре доллар-рубль с 64–65 до 63–64, при этом полагаем, что до конца апреля курс рубля вряд ли уйдет ниже 63 рублей за доллар ввиду осторожности инвесторов в преддверие длинных майских праздников», — отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.

Российскую валюту на этой неделе будут толкать ввверх аукционы ОФЗ и пик налоговых выплат, котороый приходится на 25 апреля.