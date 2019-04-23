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Москва в четвертый раз возглавила рейтинг российских регионов по уровню развитию ГЧП

Москва, 23.04.2019
Министерство экономического развития России ежегодно составляет рейтинг совместно с Национальным центром ГЧП.
  • Москва в четвертый раз возглавила рейтинг российских регионов по уровню развитию ГЧП

из архива пресс-службы

ГЧП — один из приоритетов инвестиционной политики столицы. Объем заключенных в Москве на таких условиях контрактов с 2013 года уже превысил 850 миллиардов рублей. Такое партнерство увеличивает эффективность использования городского имущества, развивает конкуренцию и повышает качество услуг в государственных сферах, например, в общественном транспорте, медицине, образовании. При этом Москва использует различные формы ГЧП в зависимости от проекта: это офсеты, контракты жизненного цикла, концессии и др.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал о действенных способах привлечения инвестиций и локализации высокоэффективных производств в столице на VI Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП».

«Такая политика помогает интегрировать частный капитал в экономику на самых выгодных условиях, стимулируя развитие мегаполиса и дополняя бюджетные инвестиции. В Москве, например, реализуется корпоративная форма ГЧП. При строительство транспортно-пересадочных узлов инвестор создает и передает технологическую часть городу, а вот окупаемость достигается за счет создания и использований коммерческих объектов. Градостроительный потенциал – порядка 9 миллионов квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций – более 700 млрд рублей. Стоит отметить, что на сегодняшний день 16 ТПУ уже переданы инвесторам. В 2019-ом году на торги планируется выставить 25 транспортно-пересадочных узлов», - сообщил Александр Прохоров.

Также в этом году в центре внимания конгресса – привлечение внебюджетных инвестиций в рамках реализации национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения. Офсеты – это госзакупки со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. Первый в России офсетный контракт в фармацевтической промышленности был заключен в Москве в октябре 2017 года с компанией «Биокад», а второй - в октябре 2018 года с компанией «Р-Опра».

«Москва не только заключила первый в России офсетный контракт, но и наряду с Минэкономразвития активно участвовала в разработке этого механизма. Ключевыми условиями подобных соглашений являются: срок до 10 лет, инвестиции – более 1 млрд рублей. На данный момент столица заключила уже два офсетных контракта – оба в области фармацевтики. Объем частных инвестиций на данный момент составляет 8,8 млрд рублей», – рассказал Александр Прохоров

В качестве потенциальных сфер применения офсетного механизма Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы активно прорабатывает поставки медицинских изделий, оборудования и техники для ЖКХ, IT, транспорта.

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