Иран напугал рынок нефти

В случае продолжения сохранения агрессивного давления, которое оказывают Соединенные Штаты на Иран, эта страна может пойти на крайние меры: она перекроет Ормузский пролив. Как заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ контр-адмирал Алиреза Тангсири, Иран пойдет на такие меры, если увидит реальную угрозу транспортировке своих углеводородов.

Ранее представители США сообщили о намерении свести экспорт иранской нефти "до ноля". "Если Иран лишится выгод, которые он получает от эксплуатации Ормузского пролива, являющегося международной водной артерией, мы его закроем", - сказал главком ВМС в эфире телеканала Al-Alam. Он подчеркнул, что КСИР Ирана не оставит без ответа любые внешние угрозы своим интересам в Персидском заливе и будет "пропорционально отвечать", защищая свои южные морские рубежи.

Иран не в первый раз грозит перекрыть Ормузский пролив, поскольку у него немного других возможностей противостоять усилению санкций, напоминает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Географически Ормузский пролив, имеющий длину 195 км, соединяет Оманский и Персидский заливы и стратегически является одним из наиболее важных нефтетанкерных каналов и проливов в мире.

Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное – Объединенным Арабским Эмиратам. Самое узкое место пролива составляет всего 54 км, так что технически угроза Ирана реализуема. Ежедневный поток нефти через Ормузский пролив составляет до 20 млн баррелей. Это почти 1/5 общего мирового предложения нефти и около трети всего мирового морского экспорта нефти (или 40% нефти и нефтепродуктов).

Совместное единовременное выбытие с глобального рынка экспортных поставок энергоносителей Ирана и Венесуэлы, а также их резкое снижение из Ливии, где сейчас возобновилась гражданская война, грозит снижением ежесуточного предложения нефти в объёме половины всего её нынешнего производства Саудовской Аравией, говорит аналитик. Краткосрочная блокада пролива вполне в состоянии вызвать резкий всплеск цен марки Brent вплоть до 100 долларов за баррель, а длительное (в возможность которого, объективно говоря, мы не верим) – взвинтить их до 200-250 долларов за баррель и даже выше.

Россия совместно с Саудовской Аравией при таком сценарии будет «закрывать» доли Ирана и Венесуэлы, уверен Владимир Рожанковский. То есть у России теоретически мог бы появиться уникальный шанс стабилизировать социальную обстановку в стране и развернуть вспять падение доходов населения, поскольку при таком сценарии страны будут экспортировать больше углеводородов по более высокой цене. Впрочем, политически это не вполне справедливо по отношению к странам, подвергшимся нефтяному эмбарго.

Во-первых, добавляет старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников, неясно насколько реально реализуема угроза Ирана, во-вторых, этот пролив контролируется и другими странами, поэтому мы скорее говорим о снижении его пропускной способности. Через пролив проходит нефть из ОАЭ, Кувейта, Ирака, плюс самого Ирана и частично Саудовской Аравии, то есть более 15 млн баррелей в сутки. Поэтому любое влияние на эти обьемы может привести к коллапсу на рынке нефти, который и так сейчас в дефиците.