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Продолжается приём заявок на самое глобальное событие весны в сфере образования

Москва, 23.04.2019
30 мая в Deworkacy Полянка пройдёт III Ежегодная Премия “Эффективное образование”.
  • Продолжается приём заявок на самое глобальное событие весны в сфере образования

из архива пресс-службы

Насколько важно образование в современном мире и обществе? В наше время обучение играет важную роль в жизни каждого человека. Качественная культурность и образованность может стать фундаментом для будущего бизнеса. 

Самое глобальное событие в сфере образования, объединит ведущих специалистов, более 80 компаний, и более 40 известных спикеров-практиков со всей России, для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области образования и обмена опытом.

Лауреатами прошлых лет Премии “Эффективное образование” были: “Эльдорадо”, аэропорт “Домодедово”, “Samolov Group”, “Дикси”, “Кидбург”, Сеть клиник “МЕДСИ”, “МТС”, Mary Kay, OBI, Samsung Electronics, Moscow Business School, Русская школа управления, Бизнес-школа EMAS и многие другие.

На официальном сайте http://www.knowprof.ru/  продолжается приём заявок для участников. Заявки принимаются до 10 мая 2019 года.

В рамках Премии, состоится Конференция “Эффективное образование будущего”. В этом году, на Конференции планируется обсуждение ключевых тем: внедрение и развитие лидерства, обучение и развитие персонала, PR —инструменты для корпоративного обучения, организация маркетинга. Участники Конференции еще больше смогут получить полезной и актуальной информации, а также смогут определиться с выбором будущей профессии.

Информационные партнеры Премии и Конференции: ТВ ПРО Бизнес, Филантроп, Финам, РИА Стандарты и Качество, Гарант, Журнал “Эксперт”, журнал “БОСС”, Утро.ру, PR news, Московская благотворительность, Еженедельная газета “Мегаполис лайф”, НТВ, радио Комсомольская правда, Международный журнал “Устойчивый бизнес”, Портал “Русская планета”, ОТР, Образ Жизни, Комсомольская правда, “Бизнес и Общество” и многие другие.

За дополнительной информацией:

По участию и по организационным вопросам - slivina.socpro@gmail.com  

Аккредитация и информационное партнерство – Кичигина Алена pr.kichigina_alena@mail.ru  8 (964) 595 43 19

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