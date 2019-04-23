Роспатенту пора очнуться от тяжелой летаргии

Собственно, к этому давно шло, поскольку один из критериев оценки качества экономики — это количество патентов, которые получают граждане и фирмы в той или иной стране. Недавно Китай гордо объявил, что он превзошел США в количестве патентов в год. И вот возникает вопрос, а у нас-то что?

А у нас беда… Никто ничего не патентует … Ну, точнее, что-то патентуется, но очень мало и, зачастую, в других странах. А почему? Они мой знакомый изобретатель, ещё с советских времён, говорил мне, что как только кто-то подаёт документы в российские патентные ведомства, немедленно аналогичное изобретение патентует на Западе и что-то доказать крайне сложно, поскольку российские ведомства российских же изобретателей в судах не поддерживают … Мол, слишком дорого. Ну а сами российские изобретатели тоже люди не очень богатые и сопротивляться не могут.

Негативное впечатление 90-х (когда практически все, с кем я на эту тему разговаривал были уверены, что каналы утечки наших изобретений на Запад им же были отработаны и профинансированы) осталось и по сей день и Роспатент (который сегодня в России отвечает за интеллектуальную собственность) у изобретателей не пользуется любовью. В отличие от Китая, где любого изобретателя государство облизывает и поддерживает, у нас они как клиенты в старой поликлинике — только работать мешают. А частные агенты-консультанты, которые должны обеспечивать посредническую связь между потенциальными авторами изобретений и Роспатентом, берут за свои услуги колоссальные для изобретателей деньги.

При этом никакой внятной системы поддержки со стороны Роспатента (уж коли он отвечает за эту тему) изобретателям нет. Государство одну их главных экономических тем последних лет игнорирует, и не потому, что не понимает, что она важна, а потому, что предложения тут должен вносить Роспатент, а он, судя по всему, заниматься этим совершенно не собирается. Соответственно, наше отставание всё больше и больше растёт.

Но даже если наш изобретатель что-то там зарегистрировал, начинаются проблемы. Нет никакой уверенности, что в процессе регистрации информация об изобретении не окажется «где-то там», после чего оно будет зарегистрировано. Оно бы и ничего, поскольку приоритет у нашего человека, но для того, чтобы этот приоритет реализовать, нужно, чтобы нашего человека кто-то поддержал в рамках судов. И здесь, и там … А здесь снова проблемы, поскольку Роспатент такую поддержку озвучивает, но в реальности не оказывает … Бесплатно, то есть.

Возникает естественный вопрос, а от государства-то он зачем деньги получает? Если есть бюджетное финансирование, то нужно услуги гражданам оказывать, если его нет, нужно об этом сказать вслух и такие деньги потребовать. В конце концов, у нас профицит бюджета и такие важные для государства вопросы должны решаться. Но пока — тишь да гладь, да Божья благодать. И — Россия плетется в глубоких "середничках" по количеству новых патентов и инноваций.

Теоретически, современные цифровые технологии дают возможность создать независимую систему регистрации изобретений и гарантировать приоритет российского изобретателя. Проблема только в том, что такие системы себе создадут все более или менее серьезные государства и кто мешает нашим изобретателям свои патенты регистрировать не у нас? Ведь помощи со стороны государства нет, подозрения в недобросовестности со стороны российских структур — ещё какие есть, и если только появится возможность делать всё независимо …

И как в такой ситуации будет расти ВВП России? А ведь нужно ещё учесть, что капитализация конкретных компаний тоже зависит от объема интеллектуальной собственности у них на балансе и они будут очень заинтересованы в привлечении новых авторов. Это сейчас они не могут «дотянуться» до авторов в России (хотя и это не совсем так, я знаю изобретателей, которые отбиться не могут от очень конкретных и очень привлекательных предложений, правда, уже после регистрации своих изобретений) , а когда можно будет, войдя в интернет, получить автоматом десятки предложений систем автоматической фиксации авторских и интеллектуальных прав …

А Роспатент, как обычно, ничего не делает … Грустно это и, поневоле, хочется его обвинить в экономической диверсии. Оно, конечно, всё понятно, «солдат спит — служба идёт», зарплата платится, дополнительные услуги, худо-бедно, какую-никакую копеечку приносят … А то, что для России возникают серьезные проблемы, как всегда, дел никому нет.

В общем, в одном из самых интересных секторов, который мог бы обеспечить резкий рост ВВП России и повышение капитализации его компаний и государственных структур, продолжается дремучая тишина, которая совершенно не собирается прекращаться. Это совершенно неправильно и нужно срочно разработать и осуществить соответствующие программы, которые заставят Роспатент очнуться от тяжкой летаргии.