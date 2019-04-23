Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» подготовил новый мультимедийный проект — «Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения». Одновременно с бессмертным творением Верди яркие художественные образы будут заполнять все пространство Светлановского зала, благодаря которым, слушатели смогут насладиться не только выдающимся творением великого итальянского композитора, но и величайшими шедеврами живописи прошлого и настоящего. Гигантские видеопроекциии позволят зрителям с полным эффектом присутствия почувствовать себя под сводами Сикстинской капеллы, украшенной фресками гениального Микеланджело, в католическом храме, свет в который проникает сквозь красочные витражи, испытать всю гамму чувств от слез и ужаса при виде изображений страшного суда, до умиротворенного светлого покоя. Вас ждет незабываемое прикосновение к вечности.

Реквием — выдающееся творение Верди, которое по значимости стоит в одном ряду с его лучшими операми. Поводом для создания Реквиема явилась смерть итальянского поэта и писателя, автора романа «Обручение» Алессандро Мандзони, чью личность и творчество Верди высоко ценил.

Впервые Реквием был исполнен 22 мая 1874 года в Милане, в церкви святого Марка под управлением самого автора и при участии грандиозного хора, оркестра и лучших итальянских певцов. Уже через несколько дней Реквием был повторен в миланском оперном театре Ла Скала, а затем исполнен в Париже, Вене, Санкт- Петербурге и других городах. И всюду Реквием имел огромный успех.

Начало в 19.00

Категория 6+

Подробности: http://www.orchestra.ru/concert/rekviem-verdi-i-shedevry-epohi-vozrozhdeniya-0

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99

и на сайте оркестра https://orchestra-ticket.ru/ACTION/270526/

ДЛЯ ПРЕССЫ и ПАРТНЕРОВ:

Ирина Земцова, +7 (926) 233-7725, pr@tmotion.su

Официальный пресс-агент оркестра – продюсерская компания tMotion

http://www.tmotion.su