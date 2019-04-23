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Сопоставление окон из пластика и металлопласта: что лучше?

Москва, 23.04.2019
В настоящее время на рынке представлен богатый выбор светопрозрачных окон с различными рабочими характеристиками, свойствами и особенностями дизайна. Поэтому у потребителей нередко возникают затруднения при необходимости сопоставления моделей, оценки достоинств и изъянов разных вариантов
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Наибольшее распространение на текущий момент времени получили изделия из ПВХ-профиля. Однако не всем покупателям известно, что существуют две разновидности таких окон, у каждой из есть свои особенности, плюсы и минусы.

Основные различия между пластиковыми и металлопластиковыми окнами

Створки и рама простых пластиковых окон сделаны из ПВХ-профиля без использования усиливающих деталей. Такие конструкции легко изготавливаются, а потому стоят относительно недорого. Однако они не обладают высокой прочностью и продолжительным сроком службы.

Окна из металлопластика не имеют заметных внешних отличий от обычных изделий из ПВХ, но изготовлены с применением армированного профиля, внутри которого содержится вкладыш из металла. Благодаря наличию этого металлического каркаса окно характеризуется повышенной прочностью и надежностью. Данный элемент производится из стали с противокоррозийным покрытием и проходит по всему периметру окна. Существуют два типа усиливающего каркаса: с четырехугольной формой сечения (замкнутый) и с сечением, похожим на очертание буквы П или Г (незамкнутый). Пластина из стали обычно имеет толщину около полутора миллиметров (более точно толщина определяется величиной нагрузки, которую должна выносить конструкция). Важнейшие требования к качеству используемого в этих целях материала и методу монтажа каркаса содержатся в ГОСТе 30674-99, который действует на всей территории России.

Плюсы и минусы окон из пластика и металлопластика

Главные плюсы обычных окон из ПВХ-профиля состоят в их доступной стоимости и небольшой массе. Эти изделия могут быть приобретены большей частью потребителей и эффективно служат на протяжении всего эксплуатационного срока. Легкость окон из неармированного ПВХ-профиля дает возможность их монтажа на балконах с минимальным усилением парапета.

И все же конструкции из пластика без усиливающей арматуры имеют не очень продолжительный срок службы. Большинство предприятий, выпускающих такие изделия, дает гарантию на их работоспособность в течение двадцати-тридцати лет при условии использования в обычных условиях. Необходимо учитывать, что ПВХ-профиль непрерывно подвергается высокой нагрузке: наряду со своей массой, он удерживает массивный стеклопакет, вес которого может достигать восьмидесяти килограммов.

Даже пластик очень высокого качества может подвергнуться деформациям в результате продолжительного воздействия прямого солнечного света или резких колебаний температуры. Поэтому срок эксплуатации окон из ПВХ-профиля в местности с жарким или непостоянным климатом сокращается.

В результате армирования прочность окон из ПВХ-профиля повышается, срок службы удлиняется, а способность переносить различные нагрузки усиливается. Конструкциям из металлопластика не страшны ни температурные перепады, ни сильные порывы ветра, а их створки легко переносят вес тяжелого стеклопакета, например металлопластиковые окна Rehau. Продолжительность эксплуатации изделий из армированного пластика в среднем составляет от четырех до пяти десятилетий. Наличие металлического вкладыша в профиле обеспечивает возможность изготовления изделий разной формы без опасений по поводу их вероятной деформации.

Однако у конструкций из металлопластика есть и некоторые изъяны, которые необходимо принимать во внимание при принятии окончательного решения по поводу выбора:

• Образование «мостиков холода». Теплопроводность металлической арматуры выше, чем у пластика, из-за чего теплоизолирующие свойства всего изделия ухудшаются. Чтобы свести к минимуму влияние данного фактора, изготовители сокращают площадь контакта арматуры с пластиком путем монтажа внутри конструкции вертикальных ребер, которые удерживают металлические элементы в требуемой позиции.

• Дороговизна. Любые высококачественные изделия из армированного ПВХ-профиля имеют более высокую цену по сравнению с аналогами из простого пластика. Поскольку оцинкованная сталь является довольно дорогим материалом, стоимость изготовленных с ее использованием изделий увеличивается пропорционально объему металлических элементов.

• При выборе металлопластиковых окон необходимо помнить о том, что расположенная внутри них арматура не только увеличивает их прочность, но и существенно их утяжеляет. Из-за большого веса такие конструкции не годятся для монтажа в домах с ветхими стенами, а при их использовании для остекления лоджии или балкона необходимо предварительно произвести усиление парапета.

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