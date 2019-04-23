Ученые рассказали о новом плюсе средиземноморской диеты

Учёные американского университета Уейк-Форест в Уинстон-Салеме обнаружили ещё один плюс средиземноморской диеты. Согласно их данным, переход с западной на эту диету заметно уменьшает аппетит и желание переедать.

Как подчёркивают исследователи, западная пища была придумана компаниями, которые хотят, чтобы люди регулярно покупали их продукцию, сделав её максимально съедобной и привлекательной. Именно поэтому, большинство людей передает, что приводит к развитию большого числа заболеваний, связанных с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта, передаёт РИА Новости.

Поэтому переход на средиземноморскую диету позволяет наслаждаться едой и при этом не злоупотреблять ей. Чтобы доказать это, учёные провели опыт над макаками-крабоедами, которые, как и человек, относятся к числу всеядных млекопитающих, способных поедать и переваривать практически любой тип животной или растительной пищи. Исследователи разделили приматов на две группы и посадили их на диеты, напоминавшие по своим ключевым характеристикам типично западную и средиземноморскую пищу.

Опыт продолжался на протяжении 3-х лет, что эквивалентно 10-12 годам человеческой жизни. Итоги оказались удивительными – оказалось, что обезьяны, сидевшие на средиземноморской диете, употребляли меньше калорий, имели меньшую массу тела и меньше жира, чем их сородичи из второй группы. При этом их индекс массы тела и вес не менялись на протяжении всего эксперимента, несмотря на растущие аппетиты. Кроме того, средиземноморская диета защитила приматов от зарастания печени жиром, что нередко переходит в полноценный цирроз. По мнению ученых, это необычное положительное качество средиземноморской диеты поможет защитить человечество проблем с работой печени.

Ранее сообщалось, что британские учёные, проведя специальное исследование, установили, что средиземноморская диета снижает риск инсульта у женщин. Было установлено, что у тех, кто придерживался средиземноморской диеты, риск инсульта был снижен в среднем почти на 20 %.

Наша справка

Средиземноморская диета — не какая-то определенная система или инструкция, а собрание пищевых привычек и принципов, которым традиционно следуют люди Средиземноморья. Диета стала популярной в связи с так называемым французским парадоксом: несмотря на то, что жители юга Франции потребляют довольно большое количество жира, они имеют гораздо более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, чем жители таких стран, как США.

Особенности средиземноморской диеты: высокая доля свежих плодов, овощей, картофеля, бобов, орехов и семян; хлеб, макаронные изделия и другие продукты на основе зерновых культур; фрукты являются ежедневным десертом; оливковое масло и другие источники жиров, которые не являются жирными кислотами, является главным источником энергии, давая 25–35% всех калорий; молочные продукты по большей части из йогурта и сыра; яйца не употребляются совсем или не более четырёх яиц в неделю; рыба и птица употребляются от малых до средних количеств; животное мясо употребляется в малых количествах; умеренное потребление красного вина, обычно с пищей; диета неразрывно связана с активным образом жизни.