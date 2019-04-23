В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходя обыски. Следственные действия проводят сотрудники государственного бюро расследований (ГБР).

Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования. Следователи выясняют, получали ли сотрудники бюро взятки за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, согласно информации, которая ранее появилась в местных СМИ, сын бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Гладковский вместе со своими подельниками на протяжении 3-х лет продавал оборонным предприятиям «незележной» запчасти для военной техники с наценкой около 300%. При этом утверждается, что детали предполагаемые преступники завозили контрабандным путём с территории России или покупали их на складах украинских воинских частей.