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В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

Москва, 23.04.2019

В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходя обыски. Следственные действия проводят сотрудники государственного бюро расследований (ГБР).

Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования. Следователи выясняют, получали ли сотрудники бюро взятки за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, согласно информации, которая ранее появилась в местных СМИ, сын бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Гладковский вместе со своими подельниками на протяжении 3-х лет продавал оборонным предприятиям «незележной» запчасти для военной техники с наценкой около 300%. При этом утверждается, что детали предполагаемые преступники завозили контрабандным путём с территории России или покупали их на складах украинских воинских частей.

 

 

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