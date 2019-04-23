В Аргентине не нашли следов Гитлера

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло ранее появившуюся информацию о том, что Адольф Гитлер якобы не умер в 1945 году, а сбежал на подводной лодке в Аргентину. Об этом говорится данных, которые содержится в рассекреченных документах, доступных на официальном сайте ФБР, передаёт РИА Новости.

О «бегстве» лидера Третьего рейха в Аргентину спецслужбам США в сентябре 1945 года сообщил анонимный источник. При этом отмечается, что в обмен он хочет получить «иммунитет от преследования властей» страны.

По версии источника, Гитлер на самом деле не покончил жизнь самоубийством, а сбежал на субмарине вместе со своими соратниками. Также утверждалось, что убежище в Аргентине нацистским преступникам предоставили местные высокопоставленные чиновники. Кроме того, отмечалось, что фюрер изменил внешность, сбрил усы и под чужими документами много лет проживал в предгорьях Анд.

В рассекреченных ФБР документах содержится переписка между бывшим директором службы Джоном Эдгаром Гувером и его подчинёнными. В ходе неё они обсуждали эту версию и обменивались результатами её проверки. В итоге ФБР пришло к выводу, что полученная от анонимного источника информация – неполная, поэтому поиски Гитлера было решено не продолжать.

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Согласно официальной версии, 30 апреля 1945 года в окружённом советскими войсками Берлине Адольф Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством, предварительно умертвив любимую собаку Блонди.

В советской историографии утвердилась точка зрения, что Гитлер принял яд (цианистый калий). Однако, по свидетельствам очевидцев, он застрелился. Существует также версия, согласно которой Гитлер, взяв в рот и раскусив ампулу с ядом, одновременно выстрелил в себя из пистолета (применив, таким образом, оба орудия смерти). Позже тела супругов были сожжены в саду рейхсканцелярии.

В феврале 1946 года останки, идентифицированные следствием как тела Гитлера, Евы Браун, супружеской четы Геббельс — Йозефа, Магды и их шестерых детей, а также двух собак, были захоронены на одной из баз НКВД в Магдебурге.

В 1970 году, когда территория этой базы должна была быть передана ГДР, по предложению Юрия Андропова, утверждённому Политбюро, останки были вырыты, кремированы до пепла и затем выброшены в Эльбу.

Согласно другим данным, останки были сожжены на пустыре в районе города Шёнебек в 11 км от Магдебурга и выброшены в реку Бидериц. Сохранились лишь зубные протезы и часть черепа Гитлера с входным пулевым отверстием (обнаруженная отдельно от трупа). Они хранятся в российских архивах, как и боковые ручки дивана, на котором застрелился Гитлер, со следами крови.